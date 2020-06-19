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Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Если ты паскуда, будем прямо говорить, то ни с какой должностью ты не справишься! И всё равно ты рано или поздно оттуда вылетишь.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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