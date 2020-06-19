ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

19.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Меня почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом». Батура рассказал, каким спортом занимался

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Были ли должности, которые Вам нравились или не нравились?

Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

Борис Батура:
Я, вообще, по жизни, вот так сложилось, куда звали – туда шёл. Не задумываясь.

Вадим Щеглов:
Вы не боялись, что не справитесь?

Борис Батура:
Если будешь бояться, ни черта не сделаешь. Поэтому надо... Не Боги горшки обжигают, поэтому всё тут нормально.

Если нормально относишься к делу, любую должность можно победить. Не хватит ума – посоветуйся с людьми, где-то почитаешь литературу. Но с любой должностью можно справиться, если ты человек.

Если ты паскуда, будем прямо говорить, то ни с какой должностью ты не справишься! И всё равно ты рано или поздно оттуда вылетишь.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– почему хочет открыть обувную мастерскую

– о любви к книгам Достоевского

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Меня почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом». Батура рассказал, каким спортом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика