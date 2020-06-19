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Макей о Тертеле на встрече с послами: Он представил факты о совершении преступлений, связанных с отмыванием денег

19.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава КГК Иван Тертель на встрече с послами западных стран в МИД представил достаточно серьезные и убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Так Владимир Макей ответил на вопрос TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На вопрос TUT.BY, о чем шла речь на встрече с послами стран ЕС и США, чья это была инициатива — КГК или МИД — и почему некоторые дипломаты позже отмечали довольно грубое поведение Ивана Тертеля, Макей сказал, что это чепуха.

— Хочется употребить не дипломатическое выражение: абсолютная чепуха, — начал отвечать Макей.

— Пожалуйста, мы привыкли, — откликнулся Лавров.

— Абсолютная чепуха. Конечно же, речь шла о серьезных вещах. Поэтому улыбок каких-то наверное, благожелательных выражений, пожеланий не было, был серьезный, прагматичный заинтересованный разговор. Вопрос действительно был серьезный. Что касается поведения председателя КГК, то я должен сказать, что нам мой взгляд, он представил достаточно серьезные, убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений. связанных с отмыванием денег и с неуплатой налогов, — сказал Макей.

(Будет дополнено)

Напомним, накануне в МИД прошла встреча послов стран ЕС и США с участием главы КГК (до недавнего времени зампред КГБ) Ивана Тертеля. По окончании встречи чем на ней говорили журналистам ни МИД, ни послы не рассказали. Позже своими впечатлениями с редакцией Reform.by поделились нескольких участников этой встречи. Дипломаты отметили, что глава КГК Иван Тертель рассказал дипломатам об уголовном деле, которое возбуждено в отношении должностных лиц Белгазпромбанка. Фигурантом дела также является Виктор Бабарико.

Но настоящее недоумение у собравшихся вызвало поведение генерала Тертеля. Он обращался с присутствовавшими довольно жестко, если не сказать агрессивно. И такое поведение он позволял себе не только с сотрудниками МИД и министром Макеем, но и с дипломатами. По словам очевидцев, у собравшихся представителей стран ЕС сложилось впечатление, что их пригласили для того, чтобы оскорбить.

«Он выглядел настоящим хозяином положения», — добавил один из участников встречи.

 
 
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Накануне в МИД прошла встреча послов стран ЕС и США с участием главы КГК (до недавнего времени зампред КГБ) Ивана Тертеля.
 
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