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Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми

19.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители и гости Батуми будут передвигаться по городу на компактных электробусах белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они выйдут на маршруты уже в 2020 году.

Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми

Речь идет о самых маленьких представителях семейства. Их длина всего 9 метров. Презентация данной модели для городских властей прошла в 2017 году. Спустя еще два года наша компания выиграла конкурс на поставку техники. С той поры велась сборка машин. И вот 8 электробусов вскоре пополнят парк солнечного грузинского города.

Больше новостей экономики за 19 июня здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Жители и гости Батуми будут передвигаться по городу на компактных электробусах белорусского производства, сообщили в программе Новости «24...
 
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