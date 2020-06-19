|
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 24 июня в Москву. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь, передает телеканал «МИР 24».
«Я сейчас хочу сказать, что Александр Лукашенко примет участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», – сказала Наталья Эйсмонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трибунах он будет вместе со своими сыновьями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)