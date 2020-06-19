Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 24 июня в Москву. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь, передает телеканал «МИР 24».

«Я сейчас хочу сказать, что Александр Лукашенко примет участие в параде. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», – сказала Наталья Эйсмонт.