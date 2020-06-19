Парень вышел из СИЗО, проиграл в казино деньги и тут же ограбил цветочный магазин (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

С КАМНЕМ ЗА ПАЗУХОЙ. Гомель. В районе обеда в цветочный магазин недалеко от железнодорожного вокзала зашёл 21-летний житель Лельчицкого района. Несколькими часами ранее он освободился из СИЗО, где отбывал наказание за кражу. Из следственного изолятора отправился в игровой клуб. Деньги быстро закончились. Тогда молодой человек взял камень и пошёл в цветочный магазин.

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Под предлогом выбора букета заманил продавца в застеклённый отсек и там нанёс женщине несколько ударов принесённым булыжником. После чего забрал из кассы выручку. Вскоре грабителя задержали. В игровом клубе.

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