|
Парень вышел из СИЗО, проиграл в казино деньги и тут же ограбил цветочный магазин (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
С КАМНЕМ ЗА ПАЗУХОЙ. Гомель. В районе обеда в цветочный магазин недалеко от железнодорожного вокзала зашёл 21-летний житель Лельчицкого района. Несколькими часами ранее он освободился из СИЗО, где отбывал наказание за кражу. Из следственного изолятора отправился в игровой клуб. Деньги быстро закончились. Тогда молодой человек взял камень и пошёл в цветочный магазин.
Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Под предлогом выбора букета заманил продавца в застеклённый отсек и там нанёс женщине несколько ударов принесённым булыжником. После чего забрал из кассы выручку. Вскоре грабителя задержали. В игровом клубе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С КАМНЕМ ЗА ПАЗУХОЙ. Гомель. В районе обеда в цветочный магазин недалеко от железнодорожного вокзала зашёл 21-летний житель Лельчицкого района. Несколькими часами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)