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Парень вышел из СИЗО, проиграл в казино деньги и тут же ограбил цветочный магазин (ВИДЕО)

19.06.2020 17:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень вышел из СИЗО, проиграл в казино деньги и тут же ограбил цветочный магазин (ВИДЕО)

С КАМНЕМ ЗА ПАЗУХОЙ. Гомель. В районе обеда в цветочный магазин недалеко от железнодорожного вокзала зашёл 21-летний житель Лельчицкого района. Несколькими часами ранее он освободился из СИЗО, где отбывал наказание за кражу. Из следственного изолятора отправился в игровой клуб. Деньги быстро закончились. Тогда молодой человек взял камень и пошёл в цветочный магазин. 

Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


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Под предлогом выбора букета заманил продавца в застеклённый отсек и там нанёс женщине несколько ударов принесённым булыжником. После чего забрал из кассы выручку. Вскоре грабителя задержали. В игровом клубе.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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С КАМНЕМ ЗА ПАЗУХОЙ. Гомель. В районе обеда в цветочный магазин недалеко от железнодорожного вокзала зашёл 21-летний житель Лельчицкого района. Несколькими часами...
 
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