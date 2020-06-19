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«Они все ценные кадры для белорусского гандбола». Игорь Попруга рассказал о тренировках СКА
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гандбольный минский СКА после месячной паузы приступил к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Игорь Попруга вызвал 23 спортсмена, в том числе 9 новичков – воспитанников РГУОР и игроков фарма БГУФК-СКА.
Сегодня идет акцент на общую физическую подготовку. Впереди у гандболистов перенесенный «Финал четырех» Кубка страны, а также старт нового чемпионата Беларуси.
Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли второе место. Задачи на новый чемпионат – золото, даже несмотря на столь значительное омоложение команды.
Игорь Попруга, главный тренер ГК СКА:
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Новости Беларуси. Гандбольный минский СКА после месячной паузы приступил к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24...
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