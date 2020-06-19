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Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

19.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А технический парк учреждений пополнился новыми автомобилями.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

С поздравлениями и словами благодарности к медработникам обратился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. В торжественной обстановке на территории Борисовского завода «БЕЛДЖИ» он вручил ключи от более чем 80 автомобилей скорой медицинской помощи.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для системы здравоохранения мы будем делать все, что можем. И вот сегодняшняя акция – это всего лишь одна из небольших составляющих той программы, которая сегодня есть в Минской области – именно модернизация, строительство новых учреждений здравоохранения, оснащение их современной техникой. Они сейчас проходят все конкурсные процедуры, и к концу текущего года все это оборудование поступит к нам в область.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

Развитие медицинской отрасли в центральном регионе продолжится. Еще более 500 тысяч рублей направят на приобретение 20 автомобилей Geely для санитарно-эпидемиологической службы региона. До конца года в распоряжение больниц передадут и новое оборудование.

Люди в материале: Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями,...
 
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