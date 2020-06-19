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Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А технический парк учреждений пополнился новыми автомобилями.
С поздравлениями и словами благодарности к медработникам обратился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. В торжественной обстановке на территории Борисовского завода «БЕЛДЖИ» он вручил ключи от более чем 80 автомобилей скорой медицинской помощи.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Развитие медицинской отрасли в центральном регионе продолжится. Еще более 500 тысяч рублей направят на приобретение 20 автомобилей Geely для санитарно-эпидемиологической службы региона. До конца года в распоряжение больниц передадут и новое оборудование.
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями,...
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