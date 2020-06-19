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Соглашение о взаимном признании виз подписали Беларусь и Россия

19.06.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соглашение о взаимном признании виз подписали Беларусь и Россия

Состоялось подписание между Беларусью и Россией межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории стран, входящих в Союзное государство. Об этом пишет БелТА.

Документ подписали глава белорусского МИД Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров.

После вступления в силу изменений иностранцы смогут въезжать, выезжать, находиться, а также пересекать транзитом территории двух стран на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность.

При этом иностранные граждане могут перемещаться с помощью воздушного транспорта, железной дороги, а также по шести автодорогам, определенных в приложении к подписанному соглашению.

В пятницу 19 июня с главой российского МИД встретился также белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам Сергея Лаврова, соглашение будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, посещающих Россию и Беларусь, представителей бизнеса и дипломатов, которые аккредитованы одновременно в Москве и Минске

«Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства», — отметил Сергей Лавров.


Фото: БелТА

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Теги: Минск
 
 
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Состоялось подписание между Беларусью и Россией межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по другим вопросам, которые связаны с въездом...
 
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