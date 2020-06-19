|
«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
У меня две дочери, закончили, работают теперь, семьи у них. У одной и второй по одному внуку.
Мы с женой уже знакомы – кстати, в прошлом году мы отметили «золотую» свадьбу – 50 лет вместе. Мы поженились после 4-го курса института в 1969 году.
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!» Вадим Щеглов, ведущий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)