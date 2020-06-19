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«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

19.06.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Расскажите о своей семье, ведь супруга должна обладать какой-то выдержкой, ведь Вас постоянно не было дома. Как она на это реагировала?

«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

Борис Батура:
Нормально реагировала. Жена моя всю жизнь – ну, 20 с лишним лет – проработала воспитателем в детском саду. Она сама педагог по образованию. Она привыкла работать с детьми и в семье тоже заниматься  детьми. Поэтому ей, как бы, это было легче.

Но, конечно, по долгу службы мне мало приходилось бывать в семье, но каждый свободный момент я старался проводить вместе с детьми.

У меня две дочери, закончили, работают теперь, семьи у них. У одной и второй по одному внуку.

«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

Мы с женой уже знакомы – кстати, в прошлом году мы отметили «золотую» свадьбу – 50 лет вместе. Мы поженились после 4-го курса института в 1969 году.

Вадим Щеглов:
Сейчас очень много разводов, молодёжь долго не живёт. В чём секрет семейного долголетия?

Борис Батура:
Оставаться людьми надо. Оставаться людьми, уважать друг друга. Если не любить, то уважать. И всё будет нормально.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– как занимался прыжками в высоту и с шестом

– почему хочет открыть обувную мастерскую

– о любви к книгам Достоевского

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Борис Батура, Вадим Щеглов

 
 
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!» Вадим Щеглов, ведущий...
 
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