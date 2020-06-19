Неожиданно вспыхнули веранда и фронтон дома в Славгородском районе: внутри жилища были 8 человек

Источник материала: ОНТ

ПО ПЕРВОМУ СИГНАЛУ. Славгородский район. Деревня Хворостяны. Воскресным днём (в начале четвёртого) совершенно неожиданно вспыхнула веранда и фронтон дома. Внутри жилища в этот момент находились 8 человек.

Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Первым о несчастье людям сообщил пожарный извещатель. Внутри жилища в этот момент находилось 8 человек. Двое взрослых – муж и жена, 19-летний парень и пятеро детей. Младшему из которых едва исполнился год. По первому сигналу все покинули дом. Сделать это через дверь не позволил огонь, поэтому выбирались через окно. Автономный извещатель семья установила за свои деньги ещё в 2016 году. Вероятная причина пожара - неисправность электропроводки. Дом жильцам не принадлежал, был предоставлен сельхозпредприятием.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram