Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Источник материала: Виртуальный Брест

19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что вчера масштабно прошло в Минске .





Сегодня - последний день официального сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, те кто не успел это сделать, могут ещё поторопиться.





В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом - судя по всему, его просто отключили, поэтому стрим не могут наладить.





Есть планы и у участников в Бресте, ещё с утра в соцсетям разлетелся призыв встретиться и выпить чашечку кофе, обсудить сложившуюся ситуацию.





На фото - Пинск и Барановичи, сегодня, 19 июня 2020 года (сейчас).