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Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах
19.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что
Сегодня - последний день официального сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, те кто не успел это сделать, могут ещё поторопиться.
В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом - судя по всему, его просто отключили, поэтому стрим не могут наладить.
Есть планы и у участников в Бресте, ещё с утра в соцсетям разлетелся призыв встретиться и выпить чашечку кофе, обсудить сложившуюся ситуацию.
На фото - Пинск и Барановичи, сегодня, 19 июня 2020 года (сейчас).
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