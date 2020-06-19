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Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

19.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что вчера масштабно прошло в Минске.

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Сегодня - последний день официального сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, те кто не успел это сделать, могут ещё поторопиться.

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом - судя по всему, его просто отключили, поэтому стрим не могут наладить.

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Есть планы и у участников в Бресте, ещё с утра в соцсетям разлетелся призыв встретиться и выпить чашечку кофе, обсудить сложившуюся ситуацию.

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

На фото - Пинск и Барановичи, сегодня, 19 июня 2020 года (сейчас).

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах
Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

Белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» в областных и районных городах

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что вчера масштабно прошло в Минске. ...
 
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