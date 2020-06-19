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Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

19.06.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впереди выходные дни и хорошая погода. Многие отправятся к водоемам и на дачные участки. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

Выходные дни. ГАИ усиливает надзор за дорожным движением


Также следует напомнить о недопустимости управления каким-либо транспортным средством, будучи нетрезвым. На Брестчине будут работать рейдовые группы, нацеленные на пресечение управления транспортных средств в состоянии опьянения.

Водителям и пешеходам требуется соблюдать осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым. Соблюдайте ПДД и будьте взаимовежливы!

Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о важности быть пристегнутыми абсолютно всем, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них так же, как и у водителя должны быть мотошлемы.

Взрослым нужно позаботиться о безопасной перевозке детей. Не забывайте, ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин.

С учетом теплой погоды на дорогах – большое количество велосипедистов. Следует помнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

Хороших и безопасных выходных!

 
 
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  Впереди выходные дни и хорошая погода. Многие отправятся к водоемам и на дачные участки. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными,...
 
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