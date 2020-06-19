Красный Крест посетил районную больницу

Источник материала: Горецкий вестник

В преддверии Дня медицинского работника Горецкую райбольницу посетила председатель районной организации ОО «Белорусское Общество Красного Креста» Татьяна Боровикова.





Татьяна Михайловна искренне поздравила с предстоящим профессиональным праздником работников в белых халатах. С пожеланиями здоровья и счастья она вручила главному врачу ЦРБ Светлане Беззубенко Благодарственное письмо всем медикам со словами признательности за труд и тесное сотрудничество.









Татьяна Михайловна от РО БОКК подготовила подарки. Так как недавно отмечали Всемирный день донора, она передала презенты тем, кто причастен к данному празднику. Этот неожиданный сюрприз оказался приятным для заведующей отделением переливания крови Аллы Иванистовой, врача-рентгенолога Натальи Шулевски, старшей медсестры отделения реанимации и анестезиологии Светланы Винокуровой и санитарки межрайонного центра трансфузиологии Елены Ворониной.











Фото — Михаил Левцов

Текст — Валерия Дроздовская