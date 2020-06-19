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Красный Крест посетил районную больницу

19.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В преддверии Дня медицинского работника Горецкую райбольницу посетила председатель районной организации ОО «Белорусское Общество Красного Креста» Татьяна Боровикова.

 

Красный Крест посетил районную больницу

 

Татьяна Михайловна искренне поздравила с предстоящим профессиональным праздником работников в белых халатах. С пожеланиями здоровья и счастья она вручила главному врачу ЦРБ Светлане Беззубенко Благодарственное письмо всем медикам со словами признательности за труд и тесное сотрудничество.

 

Красный Крест посетил районную больницу

 

Красный Крест посетил районную больницу

 

Татьяна Михайловна от РО БОКК подготовила подарки. Так как недавно отмечали Всемирный день донора, она передала презенты тем, кто причастен к данному празднику. Этот неожиданный сюрприз оказался приятным для заведующей отделением переливания крови Аллы Иванистовой, врача-рентгенолога Натальи Шулевски, старшей медсестры отделения реанимации и анестезиологии Светланы Винокуровой и санитарки межрайонного центра трансфузиологии Елены Ворониной.

 

Красный Крест посетил районную больницу

 

Красный Крест посетил районную больницу

 

Фото — Михаил Левцов

Текст — Валерия Дроздовская


 
 
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  В преддверии Дня медицинского работника Горецкую райбольницу посетила председатель районной организации ОО «Белорусское Общество Красного Креста» Татьяна...
 
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