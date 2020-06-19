Цепкало — о Бабарико: он никого не убил

"Если у правоохранительных органов есть вопрос к человеку в налоговой или финансовой сфере, то нужно тщательно проанализировать ситуацию, — пишет Цепкало в Twitter. — Виктор Дмитриевич никуда не убежит, он не представляет угрозу для общества, он никого не убил".













РИА Новости . - Я осуждаю задержание, и высказывал эту позицию, еще будучи директором ПВТ. Она заключается в том, что, если к бизнесмену есть какие-то экономические вопросы, то сразу же заключать его под стражу неправильно, и данное поведение не соответствует современным представлениям, -- заявил Цепкало в комментарии



























