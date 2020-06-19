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ЧБ Беларуси по футболу. 14 тур. БАТЭ сыграет с «Белшиной», а «Шахтёр» сразится с «Рухом»

19.06.2020 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые матчи 14-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» будут сыграны 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре «Славия» встретится со «Смолевичами», а в Слуцк приедет «Неман».

ЧБ Беларуси по футболу. 14 тур. БАТЭ сыграет с «Белшиной», а «Шахтёр» сразится с «Рухом»

Еще три поединка запланированы на 20 июня. Обратим внимание на встречи «Ислочи» с «Торпедо» и минского «Динамо» с РЦОР-БГУ.

ЧБ Беларуси по футболу. 14 тур. БАТЭ сыграет с «Белшиной», а «Шахтёр» сразится с «Рухом»

Завершат программу тура игры в воскресенье, 21 июня. БАТЭ отправится в Бобруйск, а ближайший преследователь лидера «Шахтер» сыграет дома.

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Новости Беларуси. Первые матчи 14-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» будут сыграны 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре «Славия»...
 
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