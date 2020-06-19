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Виктор Бабарико продолжает действовать

19.06.2020 20:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб Виктора Бабарико обнародовал видеозапись, сделанную на случаей ареста претендента на президентский пост.

Виктор Бабарико продолжает действовать
Виктор Бабарико объявил новой инициативе - проведении общереспубликанский референдум за возвращение к Конституции образца 1994 года, где было ограничение по срокам, в течение которых один человек может занимать пост президента. 

Мы объявляем сбор инициативной группы для проведения Республиканского Референдума о возвращении первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 года.

Мы предлагаем гражданам Беларуси вернуть себе чувство собственного достоинства и уважения, а также вернуть право самим решать свою судьбу и судьбу своей страны. 

Мы уверены, что Центральная комиссия зарегистрирует Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь. Но начать выполнять предвыборные обещания мы хотим сейчас.

Что можно сделать, чтобы помочь? Стать членом инициативной группы по проведению референдума, заполнив форму ниже.

Виктор Бабарико: «В течение последнего месяца мы говорили, что необходимо, как только придет новая власть, менять конституционный порядок в Республике Беларусь. После вот этого месяца я хочу объявить новую инициативу. И очень надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь. И попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти.

Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 000, то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 000 людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу, и самое главное – будет уважение к народу».

Друзья, мы с вами смогли за месяц собрать более 400 000 подписей и установить новый рекорд. Для того, чтобы вынести на референдум вопрос по изменению Конституции, нам необходимо будет собрать за два месяца 450 000 подписей. И мы верим, что это возможно! Мы верим в вас, друзья! Верим в белорусский народ!

Также обращаем внимание, что эта инициатива не останавливает предвыборную кампанию. Она будет продолжаться. Вместе победим!
 
 
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Штаб Виктора Бабарико обнародовал видеозапись, сделанную на случаей ареста претендента на президентский пост.
 
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