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Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
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Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями
Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Касался...
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