ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

19.06.2020 20:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России

Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.  

Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:  
Третья важная тема, которая звучала во время разговора, – ситуация в экономике. Здесь главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня, т.е. продолжить разговор в Москве.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Эйсмонт, Владимир Путин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   «Касался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика