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Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами, сообщает телеканал «МИР 24».

Церемония прошла в Минске. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Согласно документу лица, которые получили визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другого государства в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

После подписания соглашения Россия снимет контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси. Компетентные органы двух будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.



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Теги: Минск
 
 
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Лица, которые получили визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другого государства в течение срока действия документа.
 
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