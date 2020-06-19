Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами, сообщает телеканал «МИР 24».

Церемония прошла в Минске. Документ подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

Согласно документу лица, которые получили визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другого государства в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

После подписания соглашения Россия снимет контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси. Компетентные органы двух будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.