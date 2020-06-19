«Не можем вернуть деньги тем, кто хочет расторгнуть договор». «Кентавр» так и не добился разморозки счетов

Источник материала: Tut.by

Счета страховой компании «Кентавр», которые были заблокированы после прошедших на прошлой неделе обысков , все еще заморожены. Из-за этого компания по-прежнему не может обслуживать клиентов и даже рассчитаться с теми, кто решил расторгнуть с ней договор. «На следующей неделе мы продолжим убеждать госорганы в том, что нам нужно дать возможность платить людям, которые ни в чем не виноваты», — говорит директор компании Сергей Прохорчик. ​При этом после принятия решения о приостановке операций по счетам у Департамента финансового мониторинга КГК есть 5 рабочих дней на передачу информации в правоохранительные органы для принятия решения, и этот срок уже истек. Далее решение должны принять правоохранительные органы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Директор компании Сергей Прохорчик признается, что «за 34 года в страховании и 25 на позиции директора это была самая тяжелая рабочая неделя».

— Мы по-прежнему не можем работать и обслуживать наших клиентов, — констатирует он. — За эту неделю я получил два ответа из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (его сотрудники проводили обыск в компании. - Прим. ред.) о том, что в отношении нас не возбуждены уголовные дела, никаких следственных действий в отношении нас не проводится, и счета нам заблокировали не они. Мы выяснили, что счета заблокировал Департамент финансового мониторинга КГК. Начиная со вторника мы каждый день отвозим в оба департамента пакеты документов на разрешение проведения оплаты нашим клиентам, физическим и юридическим лицам. Документы у нас принимают, но ответов и разрешений пока не дают.

Адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», представляющий интересы ЗАСО «Кентравр», добавляет, что после принятия решения о приостановке операций по счетам у Департамента финансового мониторинга КГК есть 5 рабочих дней на передачу информации в правоохранительные органы для принятия решения.

— Постановление было вынесено 11 июня 2020 года. Таким образом, вчера (18 июня 0 Прим. ред.) был последний день на передачу информации. Далее правоохранительные органы должны принять соответствующие решения, — говорит адвокат.

Сложившаяся ситуация уже влияет непосредственно на клиентов «Кентавра» (их около 100 тысяч человек). Несколько автодилеров и медицинских центров отказались принимать их по гарантийным письмам компании.

— Остальные пока нас поддерживают и обслуживают наших клиентов. Мы советуем людям обращаться именно туда. Но с 20 июня наших клиентов по гарантийным письмам прекратит принимать медицинский центр «Лодэ». А это достаточно большой сегмент клиентов по добровольному медицинскому страхованию, в котором у нас по разным программам застраховано около 10 тысяч человек, — говорит Сергей Прохорчик.

Некоторые клиенты «Кентавра» приняли решение расторгнуть договор с компанией, но даже это сделать пока невозможно.

— Тогда по закону мы должны вернуть людям деньги. Но ведь у нас заморожены счета, деньги мы вернуть не можем, — поясняет Сергей Прохорчик. — Трудовой коллектив тоже в напряжении. Я не знаю, как заплачу им зарплаты и сделаю все положенные отчисления. Коллектив «Кентавра» — это почти 100 человек, которым нужно на что-то жить.

По словам директора, главная проблема заключается в том, что «крайними оказались клиенты».

— Люди не могут получать услуги, за которые заплатили, и из-за этого находятся в сложном положении. А у них есть потребности в наших услугах, особенно медицинских, с учетом эпидемиологической ситуации. Главное для нас — чтобы нам позволили обслуживать наших страхователей. Я согласен на временную администрацию, как в Белгазпромбанке, если бы из-за этого перестали страдать клиенты, — говорит Сергей Прохорчик. — На следующей неделе мы продолжим убеждать госорганы в том, что нам нужно дать возможность платить людям, которые ни в чем не виноваты.

К слову, этим вечером директор «Кентавра» появится в финале летней серии игр «Что? Где? Когда?» — там он уже не один сезон защищает права телезрителей.

— Эту игру снимали еще в марте, когда я не подозревал, что наша фирма станет участником такой истории. Сейчас это, конечно, будет выглядеть странно: у меня счета заморожены, а я в красивом костюме телезрителям деньги раздаю. Но никогда не думал, что этот опыт пригодится мне в реальной жизни, где я сейчас защищаю интересы своих клиентов и своего трудового коллектива, — отмечает Сергей Прохорчик.