Владимир Макей о встрече послов западных стран с участием главы КГК в МИД: был серьезный и заинтересованный разговор

Источник материала: Вороновская газета





На встрече с послами стран ЕС и США, состоявшейся в МИД 18 июня, были представлены достаточно серьезные, убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Это отметил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня во время онлайн-подхода к прессе по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, посещающим нашу страну с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА .

«Был серьезный, прагматичный, заинтересованный разговор, — отметил Владимир Макей. — Что касается поведения председателя комитета госконтроля, то я должен сказать, что, на мой взгляд, он представил достаточно серьезные, убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Как известно, в любых странах такие вещи наказываются, и наказываются очень серьезно».

Отвечая на вопрос о том, кто был инициатором встречи, министр сказал: «Мы традиционно в период каких-то важных политических кампаний и в случае появления, скажем так, обострений ситуаций приглашаем зарубежные диппредставительства, в первую очередь руководителей дипмиссий из государств — членов Европейского союза, представителей США, некоторых иных европейских стран, чтобы высказать официальную позицию по тому или иному вопросу, интересующему эти государства. И вчера мы постарались довести данную позицию. Во всяком случае, сейчас никто не сможет нас упрекнуть, что мы отказываемся от диалога, или боимся этого диалога, или не хотим разговаривать с дипломатами, аккредитованными здесь».

«Если дипломаты рассматривают подобного рода приглашение в МИД и доведение до них официальной информации как проявление какой-то агрессивности со стороны руководителей и представителей тех или иных государственных органов, то возникает вопрос — тот ли дипломат здесь находится и правильно ли он выполняет свою работу, — продолжил Владимир Макей. — Вчера министр иностранных дел, возможно, немножко резко отреагировал на высказывание одного из дипломатов. Почему? Потому что с нашей точки зрения важно, чтобы дипломат, находящийся в любой стране — будь то белорусский дипломат, или российский дипломат, или иностранный дипломат, аккредитованный здесь, — должен направлять в столицы своих государств абсолютно объективную информацию, основанную как на источниках оппонентов власти, скажем так, так и на официальной информации, исходящей от власти».

Глава ведомства назвал неприемлемым подход, когда та или иная информация берется только лишь из одних источников.

«Мы как продолжали практику приглашения руководителей дипмиссий стран ЕС и других западных стран в МИД для доведения официальной информации по тем или иным событиям, происходящим в Беларуси, так и будем это продолжать, — заявил министр. — Если кто-то это рассматривает это как какой-то агрессивный аспект в их отношении, то могут не приходить».

Как сообщалось ранее, 18 июня в Министерстве иностранных дел состоялась встреча с послами стран Европейского союза и главой дипмиссии США. В рамках расследования белорусская сторона в качестве информирования уже направляла письма в адрес ряда государств, отвечая на запросы с их стороны. Для того чтобы выработать возможные направления взаимодействия, в МИД была дополнительно организована встреча зарубежных дипломатов с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Он подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и назвал предложения по дальнейшему сотрудничеству.

https://www.belta.by/