Источник материала: Новости Волковыска

Претендент в президенты Виктор Бабарико предлагает провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Беларуси. Об этом Виктор Бабарико заявил в видеообращении, которое было записано до его задержания. Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.

Виктор Бабарико предлагает «взять за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти».

«Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 000 [подписей], то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 000 людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть. Страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу, и самое главное — будет уважение к народу», — сказал Виктор Бабарико.

Штаб избирательной кампании Виктора Бабарико объявил сбор инициативной группы для проведения республиканского референдума о возвращении первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 года.

«Мы предлагаем гражданам Беларуси вернуть себе чувство собственного достоинства и уважения, а также вернуть право самим решать свою судьбу и судьбу своей страны», — говорится в сообщении.