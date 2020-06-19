|
Умер актер, сыгравший Бильбо во «Властелине колец»
Источник материала: ОНТ
Знаменитый британский актер Иэн Холм, которого многие знают по ролям в кинолентах «Властелин колец», «Чужой», умер сегодня в возрасте 88 лет. Об этом пишет
Знаменитый актер умер в пятницу утром 19 июня в больнице — он страдал от неизлечимой болезни Паркинсона. Осложнения от этой болезни и вызвали смерть.
Иэн Холм сыграл более 100 ролей в разных фильмах, самыми полюбившимися зрителям стали Бильбо Беггинс в кинокартинах «Властелин колец», «Хоббит: Нежданное путешествие» и «Хоббит: Битва пяти воинств», андроид Эш в «Чужом», а также Вито Корнелиус в «Пятом элементе».
Актер номинировался на «Оскар» в 1982 году и стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана, а в 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.
Фото: Jon Furniss/Invision/AP
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый британский актер Иэн Холм, которого многие знают по ролям в кинолентах «Властелин колец», «Чужой», умер сегодня в возрасте 88 лет. Об этом пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)