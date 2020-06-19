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Михаил Орда посетил «Лидагропроммаш». О чём говорили с сотрудниками предприятия?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновление линейки продукции, увеличение заработной платы и создание новых рабочих мест. Таких результатов за последние годы удалось достичь на предприятии «Лидагропроммаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как работает завод сегодня, с его сотрудниками поговорил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Еще пару лет назад предприятие оказалось в непростой финансовой ситуации, однако принятые меры, в том числе грамотная модернизация и реструктуризация долга, помогли предприятию преодолеть трудности и даже расширить рынки сбыта.
Сейчас на «Лидагропроммаше» выпускается более 25 наименований сельскохозяйственной техники, некоторые не имеют аналога на территории СНГ.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Также Михаил Орда рассказал о своей работе в качестве руководителя инициативной группы № 1. За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в Президенты уже подписались 2 миллиона человек.
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Новости Беларуси. Обновление линейки продукции, увеличение заработной платы и создание новых рабочих мест. Таких результатов за последние годы удалось достичь на...
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