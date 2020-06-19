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Ермакова: Акционеры Белгазпромбанка отказываются от сотрудничества с администрацией банка

20.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" (Газпром и Газпромбанк) отказываются от сотрудничества с временной администрацией банка, которая введена по решению Нацбанка Беларуси, заявила агентству "Интерфакс-Запад" глава администрации Надежда Ермакова.

Ермакова: Акционеры Белгазпромбанка отказываются от сотрудничества с администрацией банка
"Акционеры отказываются от совместной деятельности с временной администрацией. Официальных претензий к работе временной администрации не высказано", - сказала Ермакова.

По ее словам, временная администрация будет работать в Белгазпромбанке пока Совет директоров (председатель замглавы Газпрома Фамил Садыгов – Прим.) не сформирует новый состав правления, так как из прежнего состава могут работать только 3 человека. "Временная администрация будет осуществлять свою деятельность до момента формирования Советом директоров Белгазпромбанка нового состава руководства правления банка", - отметила глава администрации.

Комментируя претензии Газпрома по поводу нарушения белорусского и международного законодательства при назначении нового органа управления банком, Ермакова заявила: "Законодательство не нарушено". "Решение о введении временной администрации принято Национальным Банком Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить устойчивое функционирование, непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами на период формирования нового состава исполнительного органа правления, так как из предыдущего состава при исполнении должностных обязанностей осталось 3 члена правления", - констатировала Ермакова.

Глава временной администрации дала понять, что белорусская сторона не планирует смену собственников в Белгазпромбанке. "Это вопрос акционеров", - ответила она на вопрос о возможности смены собственников в банке.

Комментируя текущую ситуацию в Белгазпромбанке, Ермакова подтвердила отток клиентской базы в корпоративном сегменте. "Да, столкнулся (банк с оттоком клиентов – ИФ). Отток происходит в основном в банки с российским капиталом. Объём средств (изъятия средств со счетов физлиц – Прим.) мы не комментируем, это коммерческая информация", - отметила она.

В то же время, банк сейчас не испытывает проблем с валютной ликвидностью с учетом поддержки со стороны Нацбанка. "Проблем с ликвидностью нет благодаря участию Национального банка Беларуси и банковской системы в целом", - сказала Ермакова.

По ее словам, банкротство Белгазпромбанку не угрожает. "Временная администрация не видит такой угрозы (банкротства – Прим.). Активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям", - констатировала глава администрации.

Также Ермакова полагает, что ситуация с Белгазпромбанком не приведет к системному кризису банковской системы. "По нашему видению, ситуация в системный кризис перерасти не дол а", - отметила она.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси (НББ) ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк" после того, как Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

В минувшую пятницу акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка Беларуси о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в пятницу заявил, что действия фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу интересам национальной безопасности Беларуси, дополнительно к делам о легализации преступных доходов и мошенничестве возбуждено уголовное дело о создании преступной организации. Дело расследует КГБ Беларуси при оперативном сопровождении со стороны ДФР КГК.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Проблемы в Белгазпромбанке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти Br5 млрд. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает 3-е место из 24-х белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.

Выборы президента должны пройти 9 августа.
 
 
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Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" (Газпром и Газпромбанк) отказываются от сотрудничества с временной администрацией банка, которая введена по решению Нацбанка...
 
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