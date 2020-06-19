Индустриальному парку «Великий камень» – 6 лет. Чем живет масштабный проект сегодня?

Источник материала: ОНТ

«Великий камень» подрос. Сегодня исполняется 6 лет со дня закладки первого символичного камня в основании совместного белорусско-китайского индустриального парка. Две страны создают умный город-спутник Минска, который вписывается в выдвинутую Пекином концепцию создания «Экономического пояса Шелкового пути» и планирует стать узловой платформой в ее реализации. Что изменилось за эти годы и какие у парка планы на будущее?

В индустриальном парке «Великий камень» кипит стройка. Возведен логистический комплекс со складами, бизнес-центр, производственные корпуса. Под научно-технический прогресс отдана территория площадью свыше 110 километров квадратных. Такой гигантский производственный кластер. Среди резидентов индустриального парка – научно-производственный центр по выпуску суперконденсаторов для электробусов и предприятие «МАЗ-Вечай», выпускающее дизельные двигатели, правда, пока из китайских комплектующих.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Мы активно привлекаем инвесторов в наш бизнес, парк и белорусские компании занимают важное место в развитии этого проекта. И новый резидент будет выпускать медицинские изделия. Это то направление, которое мы будем развивать. Мы хотим, чтобы медицинская и фармацевтическая промышленность получила здесь прописку и пользовались возможностями нашего парка. А это упрощенная регистрация, администрирование. Бизнес это тоже очень ценит».

Прямо на въезде в «Великий камень» – символ парка. Недалеко расположен вариант поменьше, собственно, с него и началась история этого объекта. Строить индустриальный парк в чистом поле с нуля решили лидеры Беларуси и Китая. Старт большой стройки был дан 19 июня 2014 года с символичной закладки камня.

Спустя год технопарк посетили главы двух стран. Тогда же были вручены свидетельства о регистрации первым семи резидентам индустриального парка и выработана его концепция – создание современного международного экогорода с необходимой производственной, административной, социальной инфраструктурой.

Сегодня в «Великом камне», который китайский лидер Си Цзиньпин назвал жемчужиной «Экономического пояса Шелкового пути», зарегистрирован 61 резидент из 15 стран. И эти цифры не перестают расти. Из новых проектов – литовско-белорусское производство электросамокатов и станций зарядки для них. Достраивается американская компания, специализирующаяся на лазерных технологиях. Практически готов к запуску китайский завод «Зумлион», который будет выпускать строительную технику.

Юань Сюнь, директор компании-резидента индустриального парка «Великий камень» : «Цель нашего предприятия – выход на европейский рынок. Наша компания занимается производством грузоподъемной техники, автокранов, бетономешалок, уборочной и коммунальной техники. Отношения двух стран сейчас очень хорошие, как двух партнеров-братьев. Индустриальный парк – лучшая отправная точка для развития новых предприятий в рамках инициативы "Один пояс – один путь", и Беларусь имеет очень хорошее расположение для развития этого направления».

В перспективе – строительство терминала второй очереди развития парка, который обеспечит логистическое соединение Китая с Евросоюзом через Беларусь. В проекте принимают участие 5 компаний из 4 стран: китайцы, немцы, швейцарцы и белорусы. Терминал станет перевалочным пунктом для грузов, следующих из Азии в Европу и обратно, по рельсам, автострадам и по воздуху. Благо вблизи «Великого камня» находится Национальный аэропорт, подведены все коммуникации.

За время строительства парка в нем проложили около 30 километров дорог, широких, можно сказать, магистральных. Есть два проспекта – Пекинский и Минский. Выросла и вся остальная инфраструктура, необходимая не только для комфортной работы, но и полноценной жизни.

Сдан первый жилой комплекс на 156 квартир. Он полностью заселен сотрудниками технопарка. Действует крупнейший в стране выставочный центр. В индустриальном парке уже испытали беспилотный транспорт и готовы открыть собственную сеть 5G. А строительство зон развлечения в умном городе-спутнике вселяет надежду, что скоро «Великий камень» станет прекрасным местом проведения выходного дня для минчан и гостей города.

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