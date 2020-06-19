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Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании
Источник материала: СТВ
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Одним из первых в стране выхаживать малышей с экстремально малым весом в свое время стал роддом Минской области. Инициатором внедрения новых методик выступил главврач учреждения Петр Мосько.
Более 30 лет акушер-гинеколог посвятил своей профессии. Благодаря ему десятки семей обрели счастье быть родителями. Указом Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности Петр Мосько удостоен медали «За трудовые заслуги».
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На интервью главврач Минского областного роддома отводит едва ли час. Его профессии точно не позавидуешь: надо быть на чеку каждую секунду.
Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области:
То, что он будет врачом, твердо решил еще в детстве, потому и с выбором вуза определился сразу – Гродненский мединститут. Правда, то, что будет гинекологом-акушером юноша не догадывался. Увлекли в специализацию педагоги. Шесть лет пролетели незаметно. Распределение в Озаричскую горпоселковую больницу. До райцентра 40 километров. Так что в профессию молодой специалист погрузился сразу.
Петр Мосько:
В профессиональном багаже 12 лет работы в райбольницах. Вот уже почти два десятка Петр Мосько возглавляет областной роддом. По его инициативе здесь внедрили эффективные методики диагностики и систему выхаживания малышей с экстремально малым весом. Перинатальная смертность сократилась в 2,5 раза.
Петр Мосько:
Андрей Обухович, заведующий эндовидеохирургическим центром Клинического родильного дома Минской области:
В мае учреждение разменяло пятый десяток. В год здесь на свет появляется более 3,5 тысячи малышей. Виктория пришла сюда уже за третьим. Первенец родился в областном роддоме в 2008-м. С годами, уверяет, учреждение действительно шагнуло вперед. Поэтапно идет ремонт, на вооружение поступает новое оборудование.
Виктория Прахорович, молодая мама:
А когда ценят труд, приятно вдвойне. Указом Президента Петр Мосько удостоен медали «За трудовые заслуги».
Петр Мосько:
Роддом Петр Леонидович давно считает родным домом. Здесь познакомился с женой, она тоже врач. Кстати, уже многодетные родители. В семье растут три дочери. Профессиональный праздник (а его медики отметят 21 июня), если повезет, главврач проведет с семьей. Хотя даже если и на работе – это любимое дело, дело жизни.
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Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании
Новости Беларуси. Богатый практический опыт и передовые технологии позволили значительно снизить перинатальную смертность в Беларуси, сообщили в программе...
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