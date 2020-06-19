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Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

19.06.2020 22:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Богатый практический опыт и передовые технологии позволили значительно снизить перинатальную смертность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Одним из первых в стране выхаживать малышей с экстремально малым весом в свое время стал роддом Минской области. Инициатором внедрения новых методик выступил главврач учреждения Петр Мосько.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Более 30 лет акушер-гинеколог посвятил своей профессии. Благодаря ему десятки семей обрели счастье быть родителями. Указом Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности Петр Мосько удостоен медали «За трудовые заслуги».

Анастасия Ярощик-Корниенко встретилась с профессионалом своего дела.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

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На интервью главврач Минского областного роддома отводит едва ли час. Его профессии точно не позавидуешь: надо быть на чеку каждую секунду.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области:
Несмотря на то, что беременность, вроде бы, длится 9 месяцев, но, поверьте, каждый день, каждая неделя очень важны и требуют очень внимательного подхода.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

То, что он будет врачом, твердо решил еще в детстве, потому и с выбором вуза определился сразу – Гродненский мединститут. Правда, то, что будет гинекологом-акушером юноша не догадывался. Увлекли в специализацию педагоги. Шесть лет пролетели незаметно. Распределение в Озаричскую горпоселковую больницу. До райцентра 40 километров. Так что в профессию молодой специалист погрузился сразу.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Петр Мосько:
Хирургический, терапевтический и акушерский прием. Кроме этого, я еще дежурил, я ездил в районную больницу, потому что я мечтал, бредил акушерством, я хотел оперировать, хотел развиваться в профессии.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

В профессиональном багаже 12 лет работы в райбольницах. Вот уже почти два десятка Петр Мосько возглавляет областной роддом. По его инициативе здесь внедрили эффективные методики диагностики и систему выхаживания малышей с экстремально малым весом. Перинатальная смертность сократилась в 2,5 раза.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Петр Мосько:
Тройня. Самый трудный ребеночек у нас на аппарате искусственной вентиляции легких был более месяца. И вот эта семья пришла на праздник с цветами, с улыбками. Ребята высокие, красивые. Они уже поступают, они уже учатся. Они очень успешны, занимаются спортом. Правда, мы их помним вот такими, очень-очень проблемными, как бы это мягко сказать. И вот результаты нашей работы.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Андрей Обухович, заведующий эндовидеохирургическим центром Клинического родильного дома Минской области:
Это качество видеть перспективные направления, поддерживать их мы высоко ценим в Петре Леонидовиче.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

В мае учреждение разменяло пятый десяток. В год здесь на свет появляется более 3,5 тысячи малышей. Виктория пришла сюда уже за третьим. Первенец родился в областном роддоме в 2008-м. С годами, уверяет, учреждение действительно шагнуло вперед. Поэтапно идет ремонт, на вооружение поступает новое оборудование.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Виктория Прахорович, молодая мама:
Замечательные люди, персонал, врачи, медики просто от Бога.

А когда ценят труд, приятно вдвойне. Указом Президента Петр Мосько удостоен медали «За трудовые заслуги».

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Петр Мосько:
Об этой награде без волнения сложно говорить, потому что, с одной стороны, она неожиданная лично для меня, с другой стороны, я ее воспринимаю как большой кредит доверия к работе всего нашего коллектива.

Благодаря ему десятки семей стали родителями. Главврач Минского областного роддома о своём призвании

Роддом Петр Леонидович давно считает родным домом. Здесь познакомился с женой, она тоже врач. Кстати, уже многодетные родители. В семье растут три дочери. Профессиональный праздник (а его медики отметят 21 июня), если повезет, главврач проведет с семьей. Хотя даже если и на работе – это любимое дело, дело жизни.

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко, Петр Мосько, Андрей Обухович, Виктория Прахорович

 
 
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Новости Беларуси. Богатый практический опыт и передовые технологии позволили значительно снизить перинатальную смертность в Беларуси, сообщили в программе...
 
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