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Лукашенко на встрече с Лавровым об отношениях с Россией: Столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения не получится
Источник материала: ОНТ
Столкнуть лбами Беларусь и Россию не получится. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России. И так получилось, что наш Президент передал привет Сергею Лаврову от Владимира Путина, с которым переговорил чуть ранее. Редкий случай, ведь в дипломатии обычно глава МИДа во время визита передает послание от лидера своей страны. А сейчас получилось наоборот.
Впрочем, в этот раз Лавров прилетел в Минск не из Москвы, а из Белграда, где встречался с Александром Вучичем – большим другом Александра Лукашенко. И оба президента – Беларуси и Сербии – скоро встретятся в Москве на параде Победы. Что касается белорусско-российских отношений, наш Президент выразил уверенность, что страны обязательно преодолеют трудности, вызванные пандемией. А скоординировав усилия, сделают это и лучше и быстрее.
«Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед», – отметил Сергей Лавров.
«Совершенно верно», – согласился Александр Лукашенко.
Сергей Лавров, в свою очередь, отметил слаженность совместной работы двух союзных МИДов (Александр Лукашенко и Владимир Путин этому способствовали) и анонсировал (также с одобрения президентов) подписание соглашения о взаимном признании виз. Подписи под документом министры сегодня же и поставили. Это означает, что теперь иностранцы смогут перемещаться по всей территории Союзного государства, имея в паспорте одну визу, которую получили в Беларуси или России. Это будет способствовать развитию туризма, облегчит передвижение иностранцам, в том числе бизнесменам и дипломатам.
Среди других тем насыщенного переговорного дня – развитие Союзного государства, подготовка к форуму регионов, сотрудничество в интеграционных проектах, координация действий и общих подходов в международных организациях. В том числе в ООН и ОБСЕ. Владимир Макей отметил единство взглядов по вопросам мироустройства, а Сергей Лавров напомнил об опасности активизации сил НАТО у союзных границ. Также глава российского МИДа подтвердил безальтернативность Минских соглашений по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко на встрече с Лавровым об отношениях с Россией: Столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения не получится
Столкнуть лбами Беларусь и Россию не получится. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России. И так получилось, что наш...
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