Лукашенко на встрече с Лавровым об отношениях с Россией: Столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения не получится

Источник материала: ОНТ

Столкнуть лбами Беларусь и Россию не получится. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России. И так получилось, что наш Президент передал привет Сергею Лаврову от Владимира Путина, с которым переговорил чуть ранее. Редкий случай, ведь в дипломатии обычно глава МИДа во время визита передает послание от лидера своей страны. А сейчас получилось наоборот.

Впрочем, в этот раз Лавров прилетел в Минск не из Москвы, а из Белграда, где встречался с Александром Вучичем – большим другом Александра Лукашенко. И оба президента – Беларуси и Сербии – скоро встретятся в Москве на параде Победы. Что касается белорусско-российских отношений, наш Президент выразил уверенность, что страны обязательно преодолеют трудности, вызванные пандемией. А скоординировав усилия, сделают это и лучше и быстрее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я только что с ним разговаривал (прим. - Путиным). Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда».

«Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед», – отметил Сергей Лавров.

«Совершенно верно», – согласился Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас – президентские выборы. Поэтому, действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы. Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (прим. Владимиром Путиным) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно».

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил слаженность совместной работы двух союзных МИДов (Александр Лукашенко и Владимир Путин этому способствовали) и анонсировал (также с одобрения президентов) подписание соглашения о взаимном признании виз. Подписи под документом министры сегодня же и поставили. Это означает, что теперь иностранцы смогут перемещаться по всей территории Союзного государства, имея в паспорте одну визу, которую получили в Беларуси или России. Это будет способствовать развитию туризма, облегчит передвижение иностранцам, в том числе бизнесменам и дипломатам.

Среди других тем насыщенного переговорного дня – развитие Союзного государства, подготовка к форуму регионов, сотрудничество в интеграционных проектах, координация действий и общих подходов в международных организациях. В том числе в ООН и ОБСЕ. Владимир Макей отметил единство взглядов по вопросам мироустройства, а Сергей Лавров напомнил об опасности активизации сил НАТО у союзных границ. Также глава российского МИДа подтвердил безальтернативность Минских соглашений по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.

Фото: БЕЛТА

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