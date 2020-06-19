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Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

19.06.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня.

Наталья Федорцова, корреспондент:
Вышли из отпуска, как он прошел в условиях пандемии?

Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Я думаю, тренироваться ребятам, поддерживать форму было довольно сложно. Может быть, это в меньшей степени касается наших ребят, которые были здесь, в Беларуси. В России посложнее было в домашних условиях тренироваться. Тем не менее, все довольно активные, все выглядят неплохо.

Проводим сейчас сбор, больше направленный на технику катания, на индивидуальные качества на льду, плюс втягивающая работа в зале и аэробная база. Такой втягивающий двухнедельный сбор.

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Наталья Федорцова:
Команда ощутимо изменилась. Какие первые впечатления от новичков?

Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

Александр Макрицкий:
В общем-то, команда еще до конца не укомплектована, процесс идет. В том числе мы пригласили большую группу молодых ребят 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Хотим познакомиться с ними поближе, просмотреть, кто на что способен. На это в том числе сбор и направлен.

Наталья Федорцова:
Просто на них хотите посмотреть или всерьез думаете рассчитывать?

Александр Макрицкий:
Это все будет зависеть от них самих, кто как себя проявит. Естественно, не просто посмотреть, естественно, рассчитываем. Это наш ближайший резерв, и другое дело взглянуть на них в рабочей обстановке, чтобы вблизи посмотреть, что ребята из себя представляют. И это для них хороший шанс.

Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

Наталья Федорцова:
«Юность» подписала большое количество россиян. Не станет ли это проблемой для белорусов?

Александр Макрицкий:
Здоровая конкуренция еще никому не вредила, поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы.

Наталья Федорцова:
Сказали, комплектация состава не завершена. Кого-то из белорусов ждете или из зарубежных чемпионатов?

Александр Макрицкий:
Везде смотрим.

Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

Наталья Федорцова:
Фамилий не скажете, но кого по характеристикам хотите видеть?

Александр Макрицкий:
Пока рано об этом говорить. Нам в этом отношении еще предстоит проделать много работы.

Наталья Федорцова:
«Неман» активно выступал за отмену возрастных лимитов на предсезонных турнирах, в частности, Кубке Салея. Какая ваша позиция?

Александр Макрицкий:
Регламент уже принят, какой смысл это обсуждать? Нужно придерживаться его. Мы работаем в рамках принятого регламента.

Люди в материале: Александр Макрицкий, Наталья Федорцова

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня. Наталья Федорцова, корреспондент: Вышли из отпуска, как он прошел в условиях пандемии?
 
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