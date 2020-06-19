22 июня прямую линию и личный приём проведёт Ольга Шпилевская в Дзержинске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благоустройство территорий, создание новых рабочих мест, выплаты пособий – это далеко не полный список тем, которые озвучивают белорусы во время прямых телефонных линий и выездных приемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Такую практику неформального общения с жителями регионов продолжает Администрация Президента. Так, ближайшая встреча с представителем ведомства состоится 22 июня. На прямую связь с жителями Дзержинского района выйдет начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская. Задать волнующие вопросы ей можно будет по телефону и на личной встрече.





Живое общение с людьми остается главной задачей выездных приемов и телефонных линий, организованных Администрацией Президента. Каждое обращение детально изучается специалистами, а некоторые проблемы удается решить на месте.