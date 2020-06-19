Что нужно знать перед выбором потолочного карниза

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Шторы — неотъемлемый элемент дизайна, который не только эстетически преображает пространство, но и является функциональным атрибутом. Существует несколько видов креплений для штор — сегодня TAM.BY расскажет, как выбрать потолочный карниз и в чем отличие от аналогов.

Содержание:

Определяемся с понятием



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Из названия легко догадаться, что основное отличие от классического настенного варианта — крепление карниза к потолку. Используется для завешивания окон, зонирования помещений либо замены двери в проеме. Самые популярные материалы для изготовления — пластик, металл и дерево.

Потолочные карнизы визуально поднимают потолки, маскируют всю плоскость (от стены до стены, от пола до потолка), закрывают весь просвет, не оставляя щелей. Карнизы отличаются по типу конструкции, материалу, форме и размерам.

Типы конструкций



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Штанга. Изготавливается из дерева или металла, хотя встречаются и пластиковые варианты. Штанги бывают квадратной и круглой формы, отличаются привлекательным внешним видом, поэтому могут быть вписаны в конкретный стиль интерьера. Расстояние от потолка до штанги регулируется креплениями.

Струна. Состоит из двух элементов конструкции и натянутой между ними струны. Крепится непосредственно к потолку или стене, может быть установлена в потолочную нишу. Плюсы: простота дизайна и низкая стоимость. Минус: подходит больше для штор из воздушных тканей.

Профиль. Выпускается из пластика или алюминия. Шторы крепятся на специальные шариковые бегунки, которые обеспечивают плавное передвижение полотна по направляющей. Если не знаете, как выбрать потолочный карниз, чтобы шторы полностью закрывали пространство от пола до потолка, то профиль — оптимальный выбор.

Материалы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Полиуретан. Универсальный пластичный материал, из которого изготавливают и карнизы, и потолочные плинтусы. Подходит для карнизов плавно изогнутой формы.

ПВХ. Недорогой синтетический материал, который можно легко красить и нарезать. Весит немного, поэтому применяется не только под потолком, но и в качестве панелей для лоджии, плинтусов, перегородок.

Алюминий. Хорошо поддается обработке и нарезке, используется в производстве сложных изделий и карнизов для зонирования комнаты.

Сталь. Главные достоинства — прочность и долговечность. Стальная конструкция много весит, поэтому требовательна к прочности основания, к которому крепится.

Дерево. Дополнительно комплектуется декоративными деталями (резьбой, лакировкой, покраской, тонированием) и сочетается с другими материалами: элементами художественной ковки, стали.

Форма



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Выбрать потолочный карниз важно правильной формы. Форма карниза зависит от места установки: над окном, в дверном проеме, в прикроватной зоне в качестве балдахина и т.д. Это может быть и зонирование большого пространства (например, разделение спального места и рабочего).

Прямой карниз. Классический вариант для оконной зоны.

Криволинейный карниз. Обладает сложной изогнутой формой, обычно используется для зонирования, устанавливаются в любой части помещения.

Угловой карниз. Огораживает шторами нестандартные зоны типа эркеров, угловых ванн.

Особенности монтажа



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Разобравшись, как выбрать потолочный карниз, остается рассчитать параметры, определиться с желаемым эффектом, приступить к покупке и монтажу.

Потолочные карнизы подходят для помещений с натяжными потолками. Совместить два решения можно, если и натяжные потолки , и карнизы делаются в одно время: в таком случае заранее проектируется ниша для направляющих.

Установить карниз самостоятельно — сложная задача, для которой требуется набор инструментов и опыт.