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В Петербурге молния ударила в ребенка на пляже

19.06.2020 22:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Петербурге молния ударила в ребенка на пляже

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива во время грозы погиб шестилетний ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя станции скорой медпомощи Петродворцового района Петербурга.

Причиной смерти стал удар молнии. Трагедия случилась в четверг вечером 18 июня возле ресторана в Петродворцовом районе.

«Медики оказывали помощь, 45 минут работала бригада. На момент приезда бригады ребенок был в клинической смерти, крайне тяжелый, без дыхания, без сознания, без активной сердечной деятельности. Родители были рядом», - сообщил источник.

Как пишет «РИА Новости», в результате ЧП также пострадали находившиеся рядом женщина и еще один ребенок, их доставили в больницу.

В четверг вечером в Петербурге прошел сильный дождь с грозой. Пользователи социальных сетей выкладывали многочисленные видео с затопленными дорогами. В  результате непогоды было нарушено энергоснабжение пяти домов, а которых проживают более девяти тысяч человек, упали больше трех десятков деревьев, повреждены семь автомобилей.


Фото: Abel Escobar, Pixabay

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В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива во время грозы погиб шестилетний ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя станции скорой медпомощи...
 
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