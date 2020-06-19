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В Петербурге молния ударила в ребенка на пляже
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива во время грозы погиб шестилетний ребенок. Об этом
Причиной смерти стал удар молнии. Трагедия случилась в четверг вечером 18 июня возле ресторана в Петродворцовом районе.
Как
В четверг вечером в Петербурге прошел сильный дождь с грозой. Пользователи социальных сетей выкладывали многочисленные видео с затопленными дорогами. В результате непогоды было нарушено энергоснабжение пяти домов, а которых проживают более девяти тысяч человек, упали больше трех десятков деревьев, повреждены семь автомобилей.
Фото: Abel Escobar, Pixabay
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В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива во время грозы погиб шестилетний ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя станции скорой медпомощи...
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