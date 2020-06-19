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Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

19.06.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня.

Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Каждый год традиционно «Юность» начинает подготовку в 15-х числах. Задача у нас поставлена как минимум выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то есть на внутренней арене. И не нужно забывать о Лиге чемпионов – 6 и 7 октября нас ждет «Тршинец», и мы заранее начали к этому готовиться. Традиционно «Юность» примет участие в турнире памяти Дубко и в Кубке Салея. А дальше – «регулярка».

Наталья Федорцова, корреспондент:
«Юность» работает на «Чижовке». Как вам условия и будет ли команда использовать для подготовки какие-то другие площадки?

Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Все замечательно, условия замечательны. «Чижовка», так как мы были домашней командой, это наш родной дом. Персонал все делает для команды, команда себя прекрасно чувствует. То есть если что-то нужно для тренерского штаба или для игроков – все делается. Тут вопросов нет. Выстроены замечательные взаимоотношения с руководством: и с министерством спорта, и с «Чижовкой». И вообще, у нас все замечательно создано во всей стране для спорта. Поэтому, я считаю, тут грешить или обижаться на что-то не стоит.

Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

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Люди в материале: Михаил Шишов, Наталья Федорцова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня.
 
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