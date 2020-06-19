ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

19.06.2020 23:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня подопечные Александра Макрицкого приступили к тренировкам.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Наш корреспондент Наталья Федорцова присмотрелась к новому составу действующих чемпионов страны.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Хоккей возвращается из отпуска. Минская «Юность» стала первой командой в чемпионате Беларуси, которая уже успела опробовать лед после непродолжительного отдыха. Работают игроки на малой площадке «Чижовка-Арены», а руководство клуба уверяет, что в спорткомплексе есть все условия для подготовки к новому игровому году.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Задачи у нас поставлены в общем-то – как минимум выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то бишь на внутренней арене. И не надо забывать Лигу чемпионов.

Замечательно все, условия замечательные. Если что-то надо для тренерского состава, для игроков, все делается – тут даже вопросов нет. Выстроены взаимоотношения замечательные с руководством и Министерства спорта, и «Чижовки».

Подробнее комментарий Михаила Шишова читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Наталья Федорцова, корреспондент:
В этом межсезонье состав минской «Юности» существенно изменился. Сейчас под руководством Александра Макрицкого работают более 30 человек, еще многим ребятам предстоит доказать, что они готовы выступать в составе действующего чемпиона страны.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Но по большей части это касается молодых игроков. Тем более, что конкурировать им приходится с мастерами не только из родного чемпионата, но и с хоккеистами, которые приехали из российской Высшей лиги.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

На сегодня «Юность» подписала шесть игроков с паспортами страны-соседки. Один из них – 27-летний Роман Таталин, который в нацеленном на КХЛ «Хумо» был третьим бомбардиром среди защитников.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Роман Таталин, защитник ХК «Юность-Минск»:
Приехал три дня назад. Все хорошо. Начался тренировочный процесс, пока втягиваемся, знакомимся с ребятами. Пока всем доволен. Появился такой вариант, решил попробовать. Можно сказать, заграница, ни разу не был, поэтому решил что-то поменять, почему бы и нет.

Подробнее комментарий Романа Таталина читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Несмотря на внушительный десант игроков на льду, главный тренер «Юности» отмечает, что команда еще до конца не укомплектована. Но кондициями тех, кто уже приступил к тренировкам, Александр Петрович доволен.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Все довольно активны, выглядят неплохо. Проводим сбор сейчас, направленный больше на технику катания, на индивидуальные качества на льду, плюс втягивающая работа в зале.

Подробнее комментарий Александра Макрицкого читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

Помимо тренировок, «Юности» предстоит сыграть в нескольких предсезонных турнирах.

Люди в материале: Михаил Шишов, Наталья Федорцова, Роман Таталин, Александр Макрицкий

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня подопечные Александра Макрицкого приступили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 80 новых автомобилей получили в дар больницы Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика