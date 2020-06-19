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«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня подопечные Александра Макрицкого приступили к тренировкам.
Хоккей возвращается из отпуска. Минская «Юность» стала первой командой в чемпионате Беларуси, которая уже успела опробовать лед после непродолжительного отдыха. Работают игроки на малой площадке «Чижовка-Арены», а руководство клуба уверяет, что в спорткомплексе есть все условия для подготовки к новому игровому году.
Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Замечательно все, условия замечательные. Если что-то надо для тренерского состава, для игроков, все делается – тут даже вопросов нет. Выстроены взаимоотношения замечательные с руководством и Министерства спорта, и «Чижовки».
Наталья Федорцова, корреспондент:
Но по большей части это касается молодых игроков. Тем более, что конкурировать им приходится с мастерами не только из родного чемпионата, но и с хоккеистами, которые приехали из российской Высшей лиги.
На сегодня «Юность» подписала шесть игроков с паспортами страны-соседки. Один из них – 27-летний Роман Таталин, который в нацеленном на КХЛ «Хумо» был третьим бомбардиром среди защитников.
Роман Таталин, защитник ХК «Юность-Минск»:
Несмотря на внушительный десант игроков на льду, главный тренер «Юности» отмечает, что команда еще до конца не укомплектована. Но кондициями тех, кто уже приступил к тренировкам, Александр Петрович доволен.
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Помимо тренировок, «Юности» предстоит сыграть в нескольких предсезонных турнирах.
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня подопечные Александра Макрицкого приступили...
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