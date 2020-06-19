Более 80 новых автомобилей получили в дар больницы Минской области

Источник материала: ОНТ

Подарок в честь наступающего Дня медицинского работника. 19 карет скорой помощи, 5 передвижных медицинских комплексов и 60 легковых автомобилей поступили в распоряжение медиков.

Все машины новые, оборудованы по последнему слову техники. А это значит, что врачи в нынешних непростых условиях смогут выполнять свою работу ещё более качественно.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета: «Эти машины не для того, чтобы на них ездила администрация, это для того, чтобы наши врачи ездили по вызовам. К сожалению, парк наших учреждений таких автомобилей – не самый лучший. Поэтому мы приняли такое решение, и в следующем году мы продолжим в таких же масштабах это делать, чтобы сегодня врачу было комфортно ехать к пациенту».

Александр Дрозд, главный врач Борисовской районной центральной больницы: «Конечно, у нас обновления вот такой техники, давно уже не было. Это автомобили, которые будут помогать обслуживать визиты на домах, в том числе и в сельской местности, что очень важно. Это повышает доступность и качество медицинской помощи населению».

После сегодняшней церемонии медицинский автопарк Минской области существенно обновился: где-то автомобили уже отслужили ресурс, где-то их не было вовсе. И сегодня же лучшим медработникам вручили почётные грамоты. Напомним, профессиональный праздник медики отметят в ближайшее воскресенье.

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