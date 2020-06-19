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Более 80 новых автомобилей получили в дар больницы Минской области
Источник материала: ОНТ
Подарок в честь наступающего Дня медицинского работника. 19 карет скорой помощи, 5 передвижных медицинских комплексов и 60 легковых автомобилей поступили в распоряжение медиков.
Все машины новые, оборудованы по последнему слову техники. А это значит, что врачи в нынешних непростых условиях смогут выполнять свою работу ещё более качественно.
После сегодняшней церемонии медицинский автопарк Минской области существенно обновился: где-то автомобили уже отслужили ресурс, где-то их не было вовсе. И сегодня же лучшим медработникам вручили почётные грамоты. Напомним, профессиональный праздник медики отметят в ближайшее воскресенье.
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Подарок в честь наступающего Дня медицинского работника. 19 карет скорой помощи, 5 передвижных медицинских комплексов и 60 легковых автомобилей поступили в...
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