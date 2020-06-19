В Гродно (и не только) прошла цепь солидарности

Источник материала: Tut.by

В Гродно проходит акция солидарности. Она началась в 19.00 на площади Советской. Похожие акции проходят и в других областных центрах — как это все было по стране, можно посмотреть и почитать здесь .

























































































































Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. «Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили ее участники.

Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.