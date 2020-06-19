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В Гродно (и не только) прошла цепь солидарности
Источник материала: Tut.by
В Гродно проходит акция солидарности. Она началась в 19.00 на площади Советской. Похожие акции проходят и в других областных центрах — как это все было по стране, можно посмотреть и почитать
Напомним, 18 июня
Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.
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Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. «Оставаться диванным воином и...
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