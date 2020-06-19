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Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в Солигорске 14 июня.
19.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июня 2020 18:24 570
Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в Солигорске 14 июня.
14 июня, в воскресенье, в Солигорске пройдет велокросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Регистрация участников и старт велокросса пройдет возле «Котлована» на улице Набережной с 19.00 до 19.30. Начнется велокросс в 19.30.
Из соображений безопасности для участников предусмотрен раздельный индивидуальный старт. Дистанция для детей — 2,5 км, для женщин — 5 км, а для мужчин — 7,5 км.
К участию приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь велосипед в исправном состоянии.
Участников велокросса в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ждут памятные сувениры от организаторов.
Информационный отдел “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 июня 2020 18:24 570 Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в...
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