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Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в Солигорске 14 июня.

19.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

10 июня 2020 18:24 570

Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в Солигорске 14 июня.

Автор: Эдуард Кидяев.

14 июня, в воскресенье, в Солигорске пройдет велокросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Регистрация участников и старт велокросса пройдет возле «Котлована» на улице Набережной с 19.00 до 19.30. Начнется велокросс в 19.30.

Из соображений безопасности для участников предусмотрен раздельный индивидуальный старт. Дистанция для детей — 2,5 км, для женщин — 5 км, а для мужчин — 7,5 км.

К участию приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь велосипед в исправном состоянии.

Участников велокросса в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ждут памятные сувениры от организаторов.

Информационный отдел “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 июня 2020 18:24 570 Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в...
 
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