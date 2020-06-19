Велокросс, посвященный 75-летию Великой Победы пройдёт в Солигорске 14 июня.

14 июня, в воскресенье, в Солигорске пройдет велокросс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Регистрация участников и старт велокросса пройдет возле «Котлована» на улице Набережной с 19.00 до 19.30. Начнется велокросс в 19.30.

Из соображений безопасности для участников предусмотрен раздельный индивидуальный старт. Дистанция для детей — 2,5 км, для женщин — 5 км, а для мужчин — 7,5 км.

К участию приглашаются все желающие. При себе необходимо иметь велосипед в исправном состоянии.

Участников велокросса в честь 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ждут памятные сувениры от организаторов.

