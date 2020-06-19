"Отпускай!" Вслед за Минском с протестом на улицу вышли другие города

В столице пикет был назначен на 18.00, а уже в 17.45 появились сообщения, что у тех, кто в центре, проблемы с интернетом. О проблемах со связью сообщали журналисты, работавшие на пикете. На сайт "Белорусский партизан" и вовсе началась беспрецедентная DDOS-атака.





Но на улицы люди вышли не только в Минске. Брест , Гродно, Гомель, Могилев, Витебск , Молодечно, Cветлогорск, Бобруйск, Новополоцк, Орша, Пружаны... Извините, если кого-то не назвали. Из Пружан сообщали, что там даже на антидармоедские протесты никто не вышел, а тут - вышли.





#1#





Во всех городах все происходило по-рзному. Где-то милиция сначала просто наблюдала. Где-то ОМОН почти сразу пошел на протестующих цепью. Но люди - как броуновское движение - только уйдет ОМОН выходили снова. Даже в неожиданных местах, там, где никто не ждал и не планировал - например, в минской Грушевке.





Белорусы во многих городах скандировали: "Отпускай!" Автомобилисты поддерживали протестующих сигналами. ОМОН работал против мирных людей.





Впервые за несколько лет опять задерживали журналистов.





Как итог -- десятки задержанных по всей стране. Фамилии многих еще неизвестны.





Демократия по-белорусски во всей красе.







