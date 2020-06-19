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"Отпускай!" Вслед за Минском с протестом на улицу вышли другие города

20.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты вновь стал легальным поводом, чтобы белорусы вышли на улицы и выстроились в цепи солидарности с теми, кто уже за решеткой.

"Отпускай!" Вслед за Минском с протестом на улицу вышли другие города
Гродно
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В столице пикет был назначен на 18.00, а уже в 17.45 появились сообщения, что у тех, кто в центре, проблемы с интернетом. О проблемах со связью сообщали журналисты, работавшие на пикете. На сайт "Белорусский партизан" и вовсе началась беспрецедентная DDOS-атака. 

Но на улицы люди вышли не только в Минске. Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск, Молодечно, Cветлогорск, Бобруйск, Новополоцк, Орша, Пружаны... Извините, если кого-то не назвали. Из Пружан сообщали, что там даже на антидармоедские протесты никто не вышел, а тут - вышли. 

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Во всех городах все происходило по-рзному. Где-то милиция сначала просто наблюдала. Где-то ОМОН почти сразу пошел на протестующих цепью. Но люди - как броуновское движение - только уйдет ОМОН выходили снова. Даже в неожиданных местах, там, где никто не ждал и не планировал - например, в минской Грушевке. 

Белорусы во многих городах скандировали: "Отпускай!" Автомобилисты поддерживали протестующих сигналами. ОМОН работал против мирных людей.

Впервые за несколько лет опять задерживали журналистов. 

Как итог -- десятки задержанных по всей стране. Фамилии многих еще неизвестны.  

Демократия по-белорусски во всей красе. 
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты вновь стал легальным поводом, чтобы белорусы вышли на улицы и выстроились в цепи солидарности...
 
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