|
В Бресте прошла акция солидарности. Смотрите, как это было
Источник материала: Tut.by
19 июня в Бресте прошла акция солидарности с задержанными оппозиционными политиками и участниками избирательной кампании.
Участники начали собираться около 19.00 возле кофейни напротив кинотеатра «Беларусь». Как сообщалось в телеграм-каналах, формальный повод для встречи — попить кофе.
Буквально через полчаса количество участников возросло до 250 человек. Люди выстроились в цепь вдоль проспекта Машерова — на участке от Советской до Куйбышева. Проезжающие машины и общественный транспорт сигналили, люди хлопали.
Ближе к 21.00 люди выстроились в цепь на проспекте Машерова от улицы Халтурина до улицы 17 сентября. В это же время ОМОН под крики брестчан «Позор» начал вытеснять участников акции с тротуаров, но вскоре развернулся и пошел обратно в сторону улицы Советской.
В 21.50 люди в сопровождении ОМОНа пошли в направлении улицы Карбышева. Они кричат: «Жыве Беларусь!» — и хлопают.
Напомним, 18 июня
Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)