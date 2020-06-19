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В Бресте прошла акция солидарности. Смотрите, как это было

20.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 июня в Бресте прошла акция солидарности с задержанными оппозиционными политиками и участниками избирательной кампании.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Участники начали собираться около 19.00 возле кофейни напротив кинотеатра «Беларусь». Как сообщалось в телеграм-каналах, формальный повод для встречи — попить кофе.

Буквально через полчаса количество участников возросло до 250 человек. Люди выстроились в цепь вдоль проспекта Машерова — на участке от Советской до Куйбышева. Проезжающие машины и общественный транспорт сигналили, люди хлопали.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Ближе к 21.00 люди выстроились в цепь на проспекте Машерова от улицы Халтурина до улицы 17 сентября. В это же время ОМОН под крики брестчан «Позор» начал вытеснять участников акции с тротуаров, но вскоре развернулся и пошел обратно в сторону улицы Советской.

В 21.50 люди в сопровождении ОМОНа пошли в направлении улицы Карбышева. Они кричат: «Жыве Беларусь!» — и хлопают.









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Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. «Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили ее участники.

Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Напомним, 18 июня цепь солидарности прошла в Минске. Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси.
 
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