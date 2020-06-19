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Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, большинство из-за пандемии ушло в минус.
Государство готово помочь с кредитами, но только тем, кто в непростое время пытается хоть как-то крутиться. А не как некоторые: сидеть и ждать, пока им бросят спасательный круг.
Ухудшаются условия по новым займам – кредиты растут. Предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов хотя бы в качестве временной передышки до конца года. Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович, 25-й раз публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет.
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Новости Беларуси. Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, большинство...
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