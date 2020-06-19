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Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»

19.06.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, большинство из-за пандемии ушло в минус.

Государство готово помочь с кредитами, но только тем, кто в непростое время пытается хоть как-то крутиться. А не как некоторые: сидеть и ждать, пока им бросят спасательный круг.

Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В марте, апреле и мае были отдельные жалобы предприятий, что банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму). Павел Владимирович (Каллаур прим. ред.), я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в «Белгазпромбанке». Миллионы, миллионы, сотни миллионов денег (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах (к сожалению). Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты.

Ухудшаются условия по новым займам кредиты растут. Предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов хотя бы в качестве временной передышки до конца года. Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович, 25-й раз публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет.

Александр Лукашенко: «Ухудшаются условия по новым займам — кредиты растут»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Павел Каллаур

 
 
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Новости Беларуси. Пандемия заточила нас под новые рынки сбыта товаров. Для предприятий это плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, большинство...
 
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