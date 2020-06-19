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Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращено внимание и на завышенные расценки на банковские услуги. Например, безналичную оплату в магазине, в интернете или через телефон.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: если не будет до сентября решительных действий по пресечению буржуев в торговле, я начну урезать в отношении МАРТ
Новости Беларуси. 19 июня во Дворце Независимости прошло совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в...
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