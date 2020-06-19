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Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

20.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк побывал в городе-спутнике Гродно Скиделе. Посетил ряд объектов социальной сферы.

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Сегодня к Скиделю особо пристальное внимание еще и в связи с тем, что осенью город станет столицей областного праздника тружеников села «Дажынкі-2020». В дополнение к тому, что здесь было сделано раньше, большой объем работ по благоустройству и модернизации запланирован на текущий год. Будет проведен ремонт фасадов, на улицах идет замена старой плитки, обновляется асфальтное покрытие, меняются линии электропередачи.

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

– Важно услышать пожелания жителей, что еще они хотели бы улучшить. Город действительно изменился за последнее время, Скидель приобретает новое лицо. Создаются рабочие места, развивается инфраструктура, и объекты социальной сферы не должны отставать. Приятно видеть, что новый вид приобретают существующие объекты культуры, созданы условия для занятий спортом, – отметил Виктор Пранюк. – Изменения, которые мы видим в Скиделе за последние годы, показали, насколько правильно и грамотно мы смогли распределить силы. Такое поступательное развитие дает уверенность в завтрашнем дне.

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Расположенный в нескольких десятках километров от областного центра, город-спутник Скидель растет и хорошеет буквально на глазах. Возводится жилье, открываются новые производства, создаются рабочие места. Растет население, рождается больше детей. А потому есть для кого и для чего вкладывать средства. Здесь многое делается с учетом перспективы.

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Так, недавно завершили большую модернизацию СШ №1, на эти цели было направлено порядка 7 миллионов рублей в рамках областной инвестиционной программы. Сегодня это современная школа, где созданы комфортные и безопасные условия не только для обучения, но и всестороннего развития детей. 

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

В ближайшие годы это учреждение образования точно не будет пустовать. Уже в этом году в школе будет на 60 учеников больше, только первоклашек придет около ста человек. Так что СШ №1 уверенно приблизится к тысячному рубежу.

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»
Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»
Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Большие планы и относительно городского Дома культуры. От жителей Скиделя не один год звучали просьбы и пожелания, чего не хватает городу для комфортной жизни людей. В перечне были кинотеатр, детский сад… Последний – в планах на ближайшие годы. А вот кинотеатр появится осенью в городском Доме культуры, который в настоящее время модернизируется в рамках подготовки к «Дажынкам».

– При подготовке к «Дажынкам» внимание уделяется всему городу, в том числе объектам социальной сферы. В их модернизацию и ремонт планируется вложить около 4 миллионов рублей, – рассказал заместитель председателя Гродненского райисполкома Валерий Балашов. – Один из значимых проектов – реконструкция городского Дома культуры. Здесь появится киноконцертный зал почти на 300 мест с современным оборудованием. 

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Рядом уже обретает новые привлекательные черты уютный парк с беседкой и сетью дорожек. Виктор Пранюк уверен: эту площадку также нужно задействовать, чтобы привлечь людей. Возможно, организовать прокат велосипедов, роликов.

– Учреждения культуры, как и вся социальная сфера, и дальше будут ощущать поддержку со стороны государства. В то же время они сами должны уметь зарабатывать. Ведь этот доход для них – возможность в первую очередь повысить заработную плату сотрудникам, – отметил Виктор Пранюк. 

Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»
Виктор Пранюк: «Скидель приобретает новое лицо». Как меняется город-спутник в преддверии «Дажынак»

Также Виктор Пранюк встретился с коллективом сельскохозяйственного профессионального лицея. С 15 июня здесь идет прием документов на поступление.
 
– Очень важно, чтобы лицей провел работу по привлечению будущих учащихся, показал им и их родителям перспективы получения образования именно здесь. А они есть. Несмотря на то, что профиль лицея сельскохозяйственный, здесь учатся в том числе швеи, повара – специалисты востребованных на рынке труда профессий. Наши учреждения профессионально-технического образования в целом готовы к меняющемуся рынку труда. 

– Ежегодно выпускаем более ста человек. И все они востребованы на рынке труда. В первую очередь обеспечиваем кадрами район. Последние годы наши иногородние учащиеся все чаще хотят остаться на работу именно в Скиделе – город-спутник развивается, он растущий, перспективный. И молодежь осознанно выбирает его для жизни, – рассказала заместитель директора лицея по учебно-производственной работе Лариса Лабко

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк побывал в городе-спутнике Гродно Скиделе. Посетил ряд объектов социальной сферы. Сегодня к Скиделю особо...
 
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