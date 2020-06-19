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Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»

19.06.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Бу-ра-ти-но! У вас возникла в голове та самая песня? Та мелодия и те слова, которые звучат в замечательном советском фильме 1976 года «Приключения Буратино»? Он был снят режиссёром Леонидом Нечаевым и входит в число «Золотой дюжины Беларусьфильма».

Что интересно, как и со многими другими советскими фильмами, художественному совету кинокартина не понравилась. Критики утверждали, что кот без хвоста, лиса в платье, а Буратино издевается над пожилым человеком. Несмотря на все замечания, фильм всё-таки выпустили на экраны, потому что год подходил к концу и никому не хотелось оставаться без премии.

Когда зрители увидели «Приключения Буратино», их мнение было совсем не таким, как у критиков. Обычным людям проказы детей показались смешными, песни – красивыми, а игра актёров – заслуживающей всяческих похвал.

С тех пор прошло уже много времени и нам захотелось узнать, как выглядят сегодня и чем занимаются актёры этого детского фильма.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: кадр из фильма «Приключения Буратино» 

Буратино – Дмитрий Иосифов

Будущий исполнитель роли Буратино родился 22 октября 1965 года в Минске. Когда Дмитрию было 9 лет, он прошёл пробы на главную роль, хотя сначала хотел сыграть Арлекина. Благодаря успеху фильма актёр получал приглашения на съёмки в других кинокартинах.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Кино-театр.ру

После школы Дмитрий поступил во ВГИК, потом был распределён в Минск, но продолжал сниматься в студии «Ленфильм». В то же время актёр учился режиссёрскому мастерству в БГАИ. Вскоре Иосифов начал не только играть роли, но и снимать ролики, в том числе рекламные. Также он был одним из режиссёров второго сезона реалити-шоу «Последний герой».

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Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: facebook.com/dmitrij.iosifov

Сейчас артист живёт в Москве, он давно женат, у него есть трое сыновей. Один из его последних проектов – сериал «Екатерина». Дмитрий выступил в роли режиссёра второго и третьего сезонов.

Мальвина – Татьяна Проценко

Татьяна родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины актриса попала случайно – вместе с ней в поезде ехала ассистент режиссёра, которая и предложила девочке попробовать себя в роли юной красавицы. Проценко прошла пробы. Однако съёмочную группу ждал сюрприз – во время съёмок у актрисы выпали молочные зубы, поэтому пришлось обратиться к стоматологу.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Кино-театр.ру

К сожалению, продолжить актёрскую карьеру Татьяна не смогла. Во время катания на велосипеде она очень неудачно упала: получила сотрясение мозга и серьёзно повредила спину. Врачи запретили любые нагрузки. Тогда Проценко поступила на киноведческий факультет ВГИК. После его окончания Татьяна некоторое время работала в студии, но потом попала под сокращение. Затем исполнительница роли Мальвины занялась компьютерной вёрсткой, эта работа пришлась Проценко по душе.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Facebook / Татьяна Проценко

Татьяна была дважды замужем. У неё есть дочь от первого брака – Анна, и сын Владимир от второго мужа, с которым актриса счастлива по сей день. В свободное время Татьяна пишет стихи. Сейчас живёт в Москве, работает фрилансером.

Пьеро – Роман Столкарц

Роман родился 1 января. В некоторых источниках указывается, что исполнитель роли Пьеро родился в 1970 году, однако более правдоподобный год рождения – 1965. На пробы Столкарца привела мама. Когда мальчика вызвали, он прочитал стихотворение. И затем Роман был утверждён на роль.

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Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Кино-театр.ру

Это была его первая и последняя работа в кино. Насколько известно, Столкарц учился в БГМУ, где отлично проводил время с однокурсниками. Вскоре после окончания университета Роман вместе с семьёй уехал в Израиль, где устроился врачом. Столкарц женат, у него четверо детей.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: jew.reclifing.com

Артемон – Томас Аугустинас

Точная дата рождения неизвестна, предположительно, в 1968-1969 год. В 1985 году вместе с родителями уехал жить в Канаду. Некоторое время работал в России в качестве представителя иностранных фирм. Сейчас живёт в Торонто. О личной жизни Томаса информации нет.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Кино-театр.ру

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: ca.expensereduction.com

Лиса Алиса – Елена Санаева

Елена родилась 21 октября 1942 года. Будущая актриса окончила ГИТИС, после чего устроилась в Театр-студию киноактёра в Москве. В 29 лет Санаева встретила актёра Ролана Быкова. Почти сразу Быков влюбился в Елену, и вскоре актриса ответила взаимностью.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: Кино-театр.ру

В «Приключениях Буратино» супруги снялись вместе в ролях кота Базилио и лисы Алисы. У них сложился актёрский дуэт, после чего Санаева и Быков часто вместе играли в фильмах.

Прошло 44 года. Как сегодня выглядят актёры фильма «Приключения Буратино»
Фото: instagram.com/neglinka29

Сейчас Елена служит в театре «Школа современной пьесы».

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сложились жизни актёров другого популярного советского детского фильма.

Как сегодня выглядят и чем занимаются исполнители главных ролей в фильме «Приключения Электроника» (здесь подробнее).

Люди в материале: Дмитрий Иосифов, Татьяна Проценко, Роман Столкарц, Томас Аугустинас, Елена Санаева, Ролан Быков

 
Теги: Минск
 
 
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Бу-ра-ти-но! У вас возникла в голове та самая песня? Та мелодия и те слова, которые звучат в замечательном советском фильме 1976 года «Приключения Буратино»? Он был...
 
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