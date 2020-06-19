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Владимир Макей ответил ЕС на требование освободить Виктора Бабарико
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал требование Евросоюза немедленно освободить кандидата в президенты Виктора Бабарико. Об этом сообщает российское издание
Владимир Макей заявил «Ъ» о наличии доказательств в «деле Белгазпромбанка», свидетельствующих о совершении серьезных финансовых преступлений.
Комментируя требование Евросоюза немедленно освободить претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, Макей сказал, что следует посмотреть на подоплеку уголовного дела.
— Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег это серьезные преступления, за которые в странах ЕС наказывают очень и очень серьезно — в любой стране. Здесь, несмотря даже на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью, — заявил Владимир Макей.
Напомним, Европейский союз в своем заявлении настоятельно
«Дело Белгазпромбанка»
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал требование Евросоюза немедленно освободить кандидата в президенты Виктора Бабарико. Об этом...
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