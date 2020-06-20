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Трамп раскритиковал книгу Болтона: «Ложь и выдуманные истории»

20.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп раскритиковал книгу Болтона: «Ложь и выдуманные истории»

Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона – по мнению республиканца, в издании собраны лживые и выдуманные истории.

Книга будет называться «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) и содержит в себе нелицеприятные характеристики действующего президента США и критику его решений.

«Книга Болтона, которая получила ужасные рецензии, – это сборник лжи и выдуманных историй, которые предназначены для того, чтобы я выглядел в плохом свете. Многие из нелепых заявлений, которые он мне приписывает, никогда не делались и являются просто выдумкой», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

 

Выход книги Джона Болтона, в которой он делится воспоминаниями о работе с президентом, по плану должна выйти 23 июня. Не раз публикация откладывалась на основании заявлений Белого дома о том, что в ней содержатся секретные данные, которые нельзя раскрывать.

Министерство юстиции потребовало издательство Simon & Schuster перед выпуском книги подождать, пока автор согласует ее содержание с президентской администрацией.

Как сообщила представитель Кейли Макэнани во время брифинга в Белом доме, Дональд Трамп в свое время нанял Джона Болтона, потому что считает важным иметь в своей команде людей, мнение которых отличается от его собственного.


Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий



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Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона – по мнению республиканца, в издании...
 
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