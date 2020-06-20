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Трамп раскритиковал книгу Болтона: «Ложь и выдуманные истории»
Источник материала: ОНТ
Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона – по мнению республиканца, в издании собраны лживые и выдуманные истории.
Книга будет называться «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) и содержит в себе нелицеприятные характеристики действующего президента США и критику его решений.
Выход книги Джона Болтона, в которой он делится воспоминаниями о работе с президентом, по плану должна выйти 23 июня. Не раз публикация откладывалась на основании заявлений Белого дома о том, что в ней содержатся секретные данные, которые нельзя раскрывать.
Министерство юстиции потребовало издательство Simon & Schuster перед выпуском книги подождать, пока автор согласует ее содержание с президентской администрацией.
Как сообщила представитель Кейли Макэнани во время брифинга в Белом доме, Дональд Трамп в свое время нанял Джона Болтона, потому что считает важным иметь в своей команде людей, мнение которых отличается от его собственного.
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Американский лидер Дональд Трамп жестко раскритиковал книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона – по мнению республиканца, в издании...
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