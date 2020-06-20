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На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка.
20.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 июня 2020 21:33 570
На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка.
В рамках республиканской акции “С заботой о безопасности малой родины” МЧС Минской области запускает онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка на тему «Ландшафтный дизайн МЧС».
В конкурсе могут принять участие граждане, являющиеся владельцами садовых, огородных, дачных и приусадебных участков на территории сельской местности и в частном секторе городской застройки.
Участникам необходимо представить дизайн придомовой территории в стиле МЧС. Дизайн двора должен быть оформлен в соответствии с темой конкурса. При создании «безопасного участка» рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованных изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками. Также участники могут оборудовать свой арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности.
На странице официальной группы «МЧС Минской области» в социальной сети «Вконтакте» пройдёт открытое интернет-голосование на «Приз зрительских симпатий».
Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки от организаторов конкурса.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
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10 июня 2020 21:33 570 На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее...
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