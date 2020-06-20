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На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка.

20.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

10 июня 2020 21:33 570

На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка.

Автор: Эдуард Кидяев.

В рамках республиканской акции “С заботой о безопасности малой родины” МЧС Минской области запускает онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка на тему «Ландшафтный дизайн МЧС».

В конкурсе могут принять участие граждане, являющиеся владельцами садовых, огородных, дачных и приусадебных участков на территории сельской местности и в частном секторе городской застройки. Участникам необходимо представить дизайн придомовой территории в стиле МЧС. Дизайн двора должен быть оформлен в соответствии с темой конкурса. При создании «безопасного участка» рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованных изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками. Также участники могут оборудовать свой арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности.

Отдельным оборудованием участка может стать цветочная композиция или оформленный цветник (клумба) в стиле МЧС.

Такой нестандартный подход к ландшафтным решениям позволит привлечь внимание жителей к формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Ведь работы участников конкурса не только украсят дворы, но и в очередной раз напомнят номера телефонов экстренных служб и правила пожарной безопасности.

Конкурсные работы (фото-, видеопрезентации) принимаются до 20 июля включительно на электронную почту spio48@mail.ru с пометкой «Ландшафтный дизайн МЧС». Также необходимо указать название работы, имя и фамилию участника конкурса, контактный телефон и E-mail, адрес проживания.

На странице официальной группы «МЧС Минской области» в социальной сети «Вконтакте» пройдёт открытое интернет-голосование на «Приз зрительских симпатий».

По итогам конкурса жюри определит трёх победителей, информация об этом будет размещена на сайте www.minobl.mchs.gov.by.

Победители конкурса получат дипломы и ценные подарки от организаторов конкурса.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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10 июня 2020 21:33 570 На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее...
 
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