На Солигорщине стартует онлайн-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка.

В конкурсе могут принять участие граждане, являющиеся владельцами садовых, огородных, дачных и приусадебных участков на территории сельской местности и в частном секторе городской застройки. Участникам необходимо представить дизайн придомовой территории в стиле МЧС. Дизайн двора должен быть оформлен в соответствии с темой конкурса. При создании «безопасного участка» рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованных изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками. Также участники могут оборудовать свой арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности.



Отдельным оборудованием участка может стать цветочная композиция или оформленный цветник (клумба) в стиле МЧС.



Такой нестандартный подход к ландшафтным решениям позволит привлечь внимание жителей к формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Ведь работы участников конкурса не только украсят дворы, но и в очередной раз напомнят номера телефонов экстренных служб и правила пожарной безопасности.



Конкурсные работы (фото-, видеопрезентации) принимаются до 20 июля включительно на электронную почту spio48@mail.ru с пометкой «Ландшафтный дизайн МЧС». Также необходимо указать название работы, имя и фамилию участника конкурса, контактный телефон и E-mail, адрес проживания.

