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Ольга Барабанщикова в Instagram привела список растений, улучшающих качество воздуха в доме

20.06.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях Ольга Барабанщикова на своей странице в инстаграме разместила полезный пост с подборкой домашних растений, очищающих воздух. Если вы еще не видели эту публикацию, предлагаем рассмотреть список растений от белорусской селебрити в этом материале.


Фото с instagram.com

В своем посте Ольга напоминает, что некоторые отделочные материалы, электроприборы и ряд других предметов в доме выделяют токсины и загрязняют воздух. Факторами, негативно влияющими на микроклимат внутри помещений, становятся и трассы возле домов.

Для тех, кто желает улучшить качество воздуха, Ольга приводит список неприхотливых в уходе домашних растений, которые очищают пространство внутри дома, собирают пыль и удаляют опасные для здоровья частицы.

1. Хлорофитум — лучшее растение по удалению из воздуха токсичных веществ, и ему нет равных по выделению кислорода.

2. Фикус Бенджамина — это растение номер 2 по очищению воздуха от пыли и ядовитых соединений.

3. Спатифиллум — хорош тем, что забирает из воздуха споры плесени.

4. Бамбуковая пальма — хорошо увлажняет воздух.

5. Цитрусовые — очищают воздух, убивают микробы, создают приятный аромат.

6. Бегония — увлажняет воздух, собирает пыль.

7. Диффенбахия — особенно хороша для людей с заболеваниями легких. Убирает из воздуха стафилококки, уничтожает ядовитые вещества, выделяемые лакокрасочными покрытиями.

8. Драцена — идеальна, если дом расположен возле дороги. Уменьшает уровень загазованности и уличные запахи.

9. Алоэ — удаляет токсины, помогает в лечении простудных заболеваний, улучшает состояние кожи.

В конце публикации Ольга признается, что любит цветочные растения и обещает показать их в своем саду.

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Подборка комнатных растений, которые способствуют улучшению качества воздуха, от белорусской селебрити Ольги Барабанщиковой.
 
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