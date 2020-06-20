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Ольга Барабанщикова в Instagram привела список растений, улучшающих качество воздуха в доме
Источник материала: Tut.by
На днях Ольга Барабанщикова на своей странице в инстаграме
В своем посте Ольга напоминает, что некоторые отделочные материалы, электроприборы и ряд других предметов в доме выделяют токсины и загрязняют воздух. Факторами, негативно влияющими на микроклимат внутри помещений, становятся и трассы возле домов.
Для тех, кто желает улучшить качество воздуха, Ольга приводит список неприхотливых в уходе домашних растений, которые очищают пространство внутри дома, собирают пыль и удаляют опасные для здоровья частицы.
1. Хлорофитум — лучшее растение по удалению из воздуха токсичных веществ, и ему нет равных по выделению кислорода.
2. Фикус Бенджамина — это растение номер 2 по очищению воздуха от пыли и ядовитых соединений.
3. Спатифиллум — хорош тем, что забирает из воздуха споры плесени.
4. Бамбуковая пальма — хорошо увлажняет воздух.
5. Цитрусовые — очищают воздух, убивают микробы, создают приятный аромат.
6. Бегония — увлажняет воздух, собирает пыль.
7. Диффенбахия — особенно хороша для людей с заболеваниями легких. Убирает из воздуха стафилококки, уничтожает ядовитые вещества, выделяемые лакокрасочными покрытиями.
8. Драцена — идеальна, если дом расположен возле дороги. Уменьшает уровень загазованности и уличные запахи.
9. Алоэ — удаляет токсины, помогает в лечении простудных заболеваний, улучшает состояние кожи.
В конце публикации Ольга признается, что любит цветочные растения и обещает показать их в своем саду.
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Подборка комнатных растений, которые способствуют улучшению качества воздуха, от белорусской селебрити Ольги Барабанщиковой.
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