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Собрали для вас самые жёсткие моменты сегодняшней акции

20.06.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Акция солидарности с заключёнными в Бресте завершена, она продлилась почти до полуночи, как и во многих других городах Беларуси.

Собрали для вас самые жёсткие моменты сегодняшней акции

Мы собрали для вас самое жёсткое в этом материале, так как понимаем, что опубликовано много всего. Здесь те моменты, которые могли стать критическими, и создали некоторое напряжение.

 
Теги: Брест
 
 
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  Акция солидарности с заключёнными в Бресте завершена, она продлилась почти до полуночи, как и во многих других городах Беларуси. Мы собрали для вас самое жёсткое...
 
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