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Собрали для вас самые жёсткие моменты сегодняшней акции
20.06.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Акция солидарности с заключёнными в Бресте завершена, она продлилась почти до полуночи, как и во многих других городах Беларуси.
Мы собрали для вас самое жёсткое в этом материале, так как понимаем, что опубликовано много всего. Здесь те моменты, которые могли стать критическими, и создали некоторое напряжение.
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Акция солидарности с заключёнными в Бресте завершена, она продлилась почти до полуночи, как и во многих других городах Беларуси. Мы собрали для вас самое жёсткое...
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