Собрали для вас самые жёсткие моменты сегодняшней акции

Источник материала: Виртуальный Брест

Акция солидарности с заключёнными в Бресте завершена, она продлилась почти до полуночи, как и во многих других городах Беларуси.





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