Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

|Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
Министр
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Пархамович Руслан Викторович,
Министр
|8 (017) 200-37-61
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Казакевич Геннадий Аркадьевич,
первый заместитель Министра – начальник криминальной милиции
|(8-017) 218-55-30
|Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Луцкий Игорь Владимирович,
Министр
|8 (017) 203-92-31
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил,
генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра
|8 (017) 222-68-48
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Юржиц Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-67-62
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|
Крупко Иван Иванович,
Министр
|8 (017) 327-69-27
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Старовойтов Игорь Григорьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики
Республики Беларусь
|Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 211-01-24
| Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Региня Андрей Леонидович,
и.о. заместителя Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|8 (017) 379-07-60
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности
|8 (017) 333-50-51
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя,
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председателя
|8 (017) 316-34-41