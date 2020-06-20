Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

Источник материала: Полесская правда



Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

20 июня с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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20 июня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Игорь Максимович Брилевич.

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В Пинском горисполкоме сегодня также состоится прямая линия. Ее проведет председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Григорьевич Ребковец. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону 31-60-63.

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По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 20 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам: