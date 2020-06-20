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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии

20.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут сегодня прямые линии
Сегодня продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

20 июня с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

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20 июня с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Игорь Максимович Брилевич.

* * *

В Пинском горисполкоме сегодня также состоится прямая линия. Ее проведет председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Григорьевич Ребковец. Звоните с 9.00 до 12.00 по телефону 31-60-63.

* * *

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, сегодня, 20 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
Министр		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Пархамович Руслан Викторович,
Министр		 8 (017) 200-37-61
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Казакевич Геннадий Аркадьевич,
первый заместитель Министра – начальник криминальной милиции		 (8-017) 218-55-30
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство информации
Республики Беларусь		 Луцкий Игорь Владимирович,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Бурдыко Андрей Валерьянович,
заместитель Министра обороны по тылу – начальник тыла Вооруженных Сил,
генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Кадлубай Александр Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 222-68-48
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Юржиц Андрей Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-67-62
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		  

Крупко Иван Иванович,
Министр

 8 (017) 327-69-27
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Иванов Андрей Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Старовойтов Игорь Григорьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Чеботарь Юрий Адамович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Филиппова Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 211-01-24
      Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Региня Андрей Леонидович,
и.о. заместителя Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель		 8 (017) 379-07-60
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Малашенко Михаил Петрович,
заместитель Председателя – директор Департамента по энергоэффективности		 8 (017) 333-50-51
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя,
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председателя		 8 (017) 316-34-41
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