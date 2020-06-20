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Лукашенко считает, что если он поступит демократично, его проклянут. А не наоборот?

20.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко считает, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут", и его толкают на силовое разрешение ситуации.




"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске. Сюжет с совещания показало государственный телеканал "Беларусь 1".

"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - добавил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну".

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - подчеркнул он.

При этом по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране "заблудшие" и не понимают, что их используют.

"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на  меры реагирования, не подталкивайте нас к этому", - резюмировал он.

Как сообщалось, в Беларуси 9 августа должны пройти выборы президента.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что если он поступит демократично, то потеряет страну и его "проклянут", и его толкают на силовое разрешение ситуации.
 
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