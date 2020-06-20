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Танцовщица садится на шпагат и крутится так, что захватывает дух. Все бы ничего, но ей 78 лет
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка из Китая удивила людей своими хореографическими данными и внешностью. Несмотря на то, что женщине 78 лет, она легко даст фору молодым девушкам, сама обучит их танцам и привьет вкус к моде. Самое главное, старушка даже не думает уходить на покой, ведь для нее движение — это жизнь.
Ван Биюнь из города Шэнчжэня в 2020 году отпраздновала 78-й день рождения, и всю свою жизнь она занималась танцами, пишет
До 60 лет женщина выступала в различных коллективах и ансамблях, гастролируя по всему миру,
Однако сидеть без дела и спокойно встречать старость Биюнь не захотела. Вскоре пенсионерка вернулась к прежнему образу жизни и стала подрабатывать хореографом, раздавая советы начинающим танцовщицам. Более того, Ван каждое утро начинает с зарядки: полтора часа бега и растяжки, а также не выходит из дома без мейкапа.
— Я делаю себе макияж каждый день. Я не выйду на улицу ненакрашенной, — рассказывает она.
Настоящая слава свалилась на пенсионерку после того, как в 2019 году она приняла участие в шоу China’s Got Talent. Бабушка удивила жюри своим танцевальным номером, но, к сожалению, выбыла во втором раунде.
Пускай Биюнь и не выиграла конкурс, она получила намного больше — армию фанатов. Ван стала настоящим открытием для китайских пользователей интернета, а на ее аккаунт в соцсети Douyin (аналог TikTok в Китае) подписаны более 15 миллионов человек.
Пенсионерка регулярно радует фолловеров свежими видео. С помощью своих роликов пожилая женщина мотивирует молодых, показывая на своем примере, что нет ничего невозможного.
А заодно приобщает зрителей к искусству танца.
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Пенсионерка из Китая удивила людей своими хореографическими данными и внешностью.
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