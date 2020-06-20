Танцовщица садится на шпагат и крутится так, что захватывает дух. Все бы ничего, но ей 78 лет

Источник материала: Tut.by

Пенсионерка из Китая удивила людей своими хореографическими данными и внешностью. Несмотря на то, что женщине 78 лет, она легко даст фору молодым девушкам, сама обучит их танцам и привьет вкус к моде. Самое главное, старушка даже не думает уходить на покой, ведь для нее движение — это жизнь.





Ван Биюнь из города Шэнчжэня в 2020 году отпраздновала 78-й день рождения, и всю свою жизнь она занималась танцами, пишет Next Shark . Любовь к грации, пластике и хореографии появилась у китаянки еще в детстве.

До 60 лет женщина выступала в различных коллективах и ансамблях, гастролируя по всему миру, как и монах из Японии, ставший диджеем , пока не ушла на пенсию.

Однако сидеть без дела и спокойно встречать старость Биюнь не захотела. Вскоре пенсионерка вернулась к прежнему образу жизни и стала подрабатывать хореографом, раздавая советы начинающим танцовщицам. Более того, Ван каждое утро начинает с зарядки: полтора часа бега и растяжки, а также не выходит из дома без мейкапа.

— Я делаю себе макияж каждый день. Я не выйду на улицу ненакрашенной, — рассказывает она.

Настоящая слава свалилась на пенсионерку после того, как в 2019 году она приняла участие в шоу China’s Got Talent. Бабушка удивила жюри своим танцевальным номером, но, к сожалению, выбыла во втором раунде.

Пускай Биюнь и не выиграла конкурс, она получила намного больше — армию фанатов. Ван стала настоящим открытием для китайских пользователей интернета, а на ее аккаунт в соцсети Douyin (аналог TikTok в Китае) подписаны более 15 миллионов человек.

Пенсионерка регулярно радует фолловеров свежими видео. С помощью своих роликов пожилая женщина мотивирует молодых, показывая на своем примере, что нет ничего невозможного.

А заодно приобщает зрителей к искусству танца.